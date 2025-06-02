EXIT·ó¶á¡¡¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤¿¤é¿Ê¤á¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤òÅ¸³«¡£»Ê²ñ¤ÎÁð磲¹ä¤«¤é¡Ö¡ØEXIT¡Ù¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤¿¤é¿Ê¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤ÆÁë³«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ê¼ÒÆâ¤¬¡Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃæ¿È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¶¤Î¼Ì¿¿¡×¤À¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Éô²¶¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï²¶¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡ÊSNS¤Ç¡ËÈ¯¿®¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¼ê±Û¤¯¤ó¤Î¤¦¤Á¤ï¤È¤«¡ÊÆÏ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¼º¾Ð¡£¡Ö·Ý¿Í¤À¤«¤é¥Ü¥±¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Î¡Ä¤½¤ì¤ÇÏÃ¤¹¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¿¦¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£