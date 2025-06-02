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It was my dream to play in Japan! I am happy to start a new chapter and looking forward to meeting the Suntory Sunbirds family !
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