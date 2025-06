6月、韓国の人気グループ「BTS」のメンバー全員が兵役義務を終え、軍服を脱ぐ。K―POPを代表するスターである彼らが、「完全体」としての活動を再開するのはいつなのか―。韓国に限らず、世界の音楽市場も彼らの動向に注目している。

韓国の音楽業界によると、すでに昨年除隊したJIN(ジン)とJ―HOPE(ジェイホープ)に続き、6月10日にRM(アールエム)とV(ヴィ)、11日にJUNGKOOK(ジョングク)とJIMIN(ジミン)、21日にはSUGA(シュガ)が順次、除隊または招集解除される予定だ。

BTSがグループとして最後にリリースしたアルバムは、2022年6月のアンソロジー(選集)アルバム『Proof』。7人そろってのコンサートも、同年10月に釜山であった『Yet to Come in BUSAN』だ。

所属事務所HYBE(ハイブ)はこれまで繰り返し、「メンバー全員が戻ってきたら、カムバック活動を開始し、コンサートも行う予定だ」と予告してきた。

しかし、BTSが除隊後すぐに新作アルバムやコンサートでファンと再会するのは難しいという見方が大勢を占めている。

HYBEのイ・ジェサン最高経営責任者(CEO)は、今年3月の株主総会で「メンバーたちは兵役を終えた後、活動のための準備と制作に時間が必要だ」と語り、「会社としても、トップレベルの作曲家たちと協議しながら準備を進めているが、メンバー自身による熟慮と準備も重要だ」と述べていた。

そのため、BTSの「完全体」での新作アルバムは、早ければ2025年末、遅ければ26年上半期に持ち越される可能性があるとの見方もある。

JINが6月の韓国・高陽の公演を皮切りに、8月まで日本、米国、英国、オランダなどでコンサートを開催するなど、ソロ活動の予定があることも、こうした見方を裏付けている。(釜山日報=ナム・ユジョン記者)