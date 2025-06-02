LEVEL∞、グループ「Vlash」のデビュー1周年を記念してシステムボイス追加 5,000円オフクーポンも
ユニットコムは6月2日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」でコラボPCを展開している「Vlash」 「九衣よな」「日向りま」「月皇ちな」「虎島めら。」のデビュー1周年を記念して、5,000円オフクーポンの配布や購入特典の追加を発表した。
LEVEL∞、グループ「Vlash」のデビュー1周年を記念してシステムボイス追加 5,000円オフクーポンも
九衣よな、日向りま、月皇ちな、虎島めらが所属するVlashのデビュー1周年を記念して、購入特典の追加やクーポン配布を行うという内容。2025年6月16日（月）11:59まで購入時に「Vlash0602」と入力することで、購入金額から5,000円オフを適用可能。オリジナルステッカーの同梱やシステムボイスも用意される。
✨「#Vlash」九衣よな、日向りま、月皇ちな、虎島めら。1周年記念キャンペーン✨デビュー1周年を記念して、WEBクーポン配布😊5,000円OFF WEBクーポンコード：Vlash0602利用期限：6/16(月)11:59さらに、購入特典のオリジナルステッカー、システムボイスを追加！特集ページ… pic.twitter.com/jazHY3JOwy- LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 2, 2025
LEVEL∞、グループ「Vlash」のデビュー1周年を記念してシステムボイス追加 5,000円オフクーポンも
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