ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¡¢Ëå¡¦Ë¾·ë¡Ê21¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬2025Ç¯6·î1Æü¡¢Ëå¤ÇÇÐÍ¥¤ÎË¾·ë¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ë¾·ë¤µ¤ó¤Ï21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×
¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤Ï1Æü¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î³¨Ê¸»ú¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖËå¤è¡¢ 21ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£¡ÖÁá¤¤¤Í¤¨¤¨ º£Ç¯¤âÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¾·ë¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï·×9Ëç¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤ÈÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿Ë¾·ë¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç»£¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÐËå¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤Ç¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤âÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï»ÐËå¤¹¤®¡×¡ÖÃçÎÉ¤·Èþ¿Í»ÐËå¡×¡ÖË¾·ë¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£