¡ÖË½Ïª·Ï¡×Åê¹Æ¼Ô¡¢¶²³åµ¿¤¤ÂáÊá¡¡»äÅª¾ðÊó¤Îºï½üÌ¾ÌÜ¤Ç300Ëü±ß
¡¡»äÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºï½üÌ¾ÌÜ¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê30¡Ë¤«¤é¸½¶â300Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶²³å¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½ê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÅìÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡ÖË½Ïª·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ÀÞ¸¶¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë½ÂÐ²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºï½ü¤òµá¤á¤¿ÃËÀ¤Ë¡ÖÁ´Éô½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÃËÀ¤Î´é¼Ì¿¿¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¡¢ºòÇ¯10·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Çºï½ü¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸½¶â¤òÍ×µá¤·¡¢¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£