ドラッグストアなどを展開する「ウエルシア」グループに、ディズニーの大人気キャラクターデザインの限定パッケージグッズが順次登場。

さらにディズニーキャラクターがデザインされたグッズが抽選で当たる「マジカルサマーキャンペーン」も開催されます☆

ウエルシアグループ「ウエルシア限定ディズニーパッケージ」グッズ

発売日:2025年6月より順次

販売店舗:全国のウエルシアグループ店舗 ※一部取り扱いのない店舗もあります

ディズニーの大人気キャラクターデザインの限定パッケージグッズが、全国のウエルシアグループ店舗に順次登場。

今回限定パッケージで発売するのは、ウエルシアにて普段から愛用されているヘルスケア、ビューティーケアを中心としたグッズです。

ジョンソンのボディケアシリーズや、ハチミツ美容をコンセプトにさまざまなスキンケアアイテムを展開する「&honey」シリーズなどから展開されます。

それぞれの特性にあったディズニーキャラクターがデザインされているのもポイントです☆

ディズニーグッズが抽選で当たる「マジカルサマーキャンペーン」

対象期間:2025年6月2日(月)〜8月3日(日)

対象商品:ディズニーキャラクターデザイン商品

内容: 対象のディズニー・ピクサー・マーベルデザイン各商品を1会計合計税込み1,000円(税込)以上のお買上げレシートでWEB応募できます。

お買い上げ対象店舗:ウエルシア、ハックドラッグ、ダックス、ハッピー・ドラッグ、マルエドラッグ、金光薬品、よどやドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり、とをしや

※店頭での購入に限り、調剤薬局は対象外です

ディズニーキャラクターデザイン製品を税込み1,000円以上購入して応募すると、抽選で3,065名にディズニーグッズが当たる「マジカルサマーキャンペーン」を開催。

抽選で合計3,065名に「ミッキーマウス」デザインのスーツケースやBRUNOのホットプレート、ベルメゾンディが展開するクッション、などのディズニーグッズやPayPayポイントがプレゼントされます。

スキンケアグッズやコスメに「トイ・ストーリー」やディズニープリンセス、ミッキー&フレンズパッケージが登場。

ウエルシアグループにて2025年6月より順次販売される「ウエルシア限定ディズニーパッケージ」グッズの紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

