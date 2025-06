歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーに向けての準備の様子を公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 アジアツアーへ向け リハーサル風景を公開 「 These next few days will be the final steps to restarting our journey. 」





浜崎あゆみさんは「 These next few days will be the final steps to restarting our journey. 」(これから数日は、私たちの旅を再開するための最後のステップとなるでしょう)と、投稿。



続けて「#ayuasiatour2025」「#hongkong」「#香港TA」とハッシュタグを添えて画像をアップしました。







投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、スタッフと真剣に打ち合わせをする様子や、リハーサルに取り組む姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「ナチュラルなあゆちゃん、可愛すぎる」・「香港公演まであと2週間 頑張ってね」・「これから始まる航海。いつでも、どんな時でもayuは1人じゃないよ。道に迷ったらTAの存在を思い出して」・「リハーサルが大詰でかなり大変な中の投稿報告ありがとうございます。TAの為にいつもありがとうございます」などの反響が寄せられています。









浜崎あゆみさんは、アジアツアーの香港公演と、愛知公演を、6月に控えています。







【担当:芸能情報ステーション】