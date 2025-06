6月2日 公開

SHIFT UPは、新規プロジェクト「Project Spirits」のキービジュアルを公式サイトにて公開した。

「Project Spirits」は、SHIFT UPの新たなフラッグシッププロジェクトとして、「EASTERN Fantasy」をコンセプトに掲げたサブカルチャークロスプラットフォームタイトル。「ステラブレード」、「勝利の女神:NIKKE」に続く続く新規IPとして、これまで培ってきたIPクリエイションの実績とノウハウを基に、業界最高クラスのクオリティを目指し開発を進めているとしている。

SHIFT UPの公式サイトでは、本プロジェクトの概要と共にキービジュアルがお披露目。具体的なゲーム内容やスケジュールなどについては明かされておらず、詳細については今後の続報に期待したい。

□SHIFT UP公式サイト「Project Spirits」のページ

