¡Ú¡Ö¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡×ºÌ¿§¸¶·¿¡Û 6·î2Æü ¸ø³«

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡×¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤ò6·î2Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡Ö¥á¥¿¥Õ¥¡ー¡§¥ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥²ー¥àÆâ¤Î°áÁõ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥ë¥µ¥ó¥ÈÂ²¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄ¹¤¤¼ª¤ä¼ê¤Ë¤·¤¿Éð´ï¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)ATLUS. (C)SEGA.