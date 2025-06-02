5·î¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇä3.7¡óÁý¡¡¥À¥¤¥Ï¥ÄÉÔÀµÈ¿Æ°¤Ç5¥«·îÏ¢Â³
¡¡5·î¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ3.7¡óÁý¤Î32Ëü4064Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢5¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Ê¤É¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿Ç§¾ÚÉÔÀµÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÈ¿Æ°¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤È¡¢Á´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´·Ú¼«¶¨¡Ë¤¬2ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï8.8¡óÁý¤Î12Ëü541Âæ¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï61.3¡óÁý¤Î3Ëü6174Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Ç§¾ÚÉÔÀµ¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¸º¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Á°Ç¯Æ±·î¤«¤éÂç¤¤¯²óÉü¤·¤¿¡£¥¹¥º¥¤Ï6.1¡ó¸º¤Î4Ëü3406Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò½ü¤¯¼«Æ°¼Ö¡ÊÅÐÏ¿¼Ö¡Ë¤Ï0.9¡óÁý¤Î20Ëü3523Âæ¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Î¼ó°Ì¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢3.2¡óÁý¤Î9Ëü7540Âæ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¿··¿¼Ö¸ú²Ì¤Î°ì½ä¤Ç19.7¡ó¸º¤Î2Ëü2281Âæ¤ÈÂçÉý¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£