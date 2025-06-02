¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¸ý¸µ¤ËÊÆÎ³¤¬¡ÄËÜ¿Í¤´Ëþ±Ù¡ªµðÂçÊÉÌÌ¥¢¡¼¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¿Ê¼¡Ïº¢Í¿®¤¸¤í(Believe)???¡×¡Ö¤³¤á¤¸¤í¤¦¤À¡ª¡×¡Ö¤è¤¯ºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
ÊÉ°ìÌÌ¤ËÇÀÁê¤Î´éÌÌ¤¬¡ª
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡³°±ñÁ°(¶äºÂÀþ)¤Î±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö#ÊÉÌÌ¥¢¡¼¥È@overalls_art #³°±ñÁ° #¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿»÷´é³¨¤Ë¡ÖBELIEVE¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢¸ý¸µ¤Ë¤Ï¤ªÊÆ¤ÎÎ³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯ºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥È¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø¿Ê¼¡Ïº¡Ù¢Í¡Ø¿®¤¸¤í(Believe)¡Ù???¡×¡Ö¤³¤Á¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¥¦¥©¡¼¥à¥¢¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡ÖÊÆ¤¬¸ý¸µ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤Æ¡×¡Ö¤³¤á¤¸¤í¤¦¡¡¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£