»×¤¤¹þ¤ß¤ÏÅ¨¤«Ì£Êý¤«¡©"Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹"¤ÎÌò³ä
¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¡á»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬²¾¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§hellohello¡¿PIXTA¡Ë
ºÇ¶á¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¥¨¥é¡¼¤äº¹ÊÌ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¤Îº£°æ¤à¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤Î¼ï¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ä¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ÈÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ïº£°æ¤à¤Ä¤ß»á¤Î¿·Ãø¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÂçÌäÂê¤ÈÀµ¤·¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤ËÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ ¡Û»×¤¤¹þ¤ß¤Ê¤·¤Ë¡¢À¤³¦¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
Á°²ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡ÖÂåÉ½À¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö»×¹Í¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¿Í¤Î»×¹Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¡á»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¤¢¤ëÌÌ¤Ç¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÏÀÍýÅª¡¦¹çÍýÅª¤Ê»×¹Í¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÊÐ¸«¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬²¾¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÆü°ìÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¤³¦¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¤Ä¤Í¤ËËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´ÇÈÄ¤äÆ»Ï©É¸¼±¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Ï¾ðÊó¤Î»³¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ï¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬Á°¿Ê¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿®¹æ¤¬ÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¼Ö¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤òÁª¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¾ðÊó¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×ºî¶È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤Î³¤¤ÇÅ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ðÊó¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¿®¹æ¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆÆ»Ï©¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹©»öÃæ¤Î·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¾ðÊó¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¹Í¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤ëÌµ°Õ¼±¤Î¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ä½Å¤ßÉÕ¤±¤Ï¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Ê¤·¤ËÀ¤³¦¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»×¤¤¹þ¤ß¤Ê¤·¤ÇÀ¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¾ðÊó¤Î³¤¤ËÅ®¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¢ ¡Û³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¡ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤ë
º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¿®Ç°¡×¤ä¡Ö²¾Àâ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ä²¾Àâ¤Ë¹ç¤¦¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµºî°Ù¤ä¥é¥ó¥À¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë·Ú»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤ò¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤³¤½¡¢ºÇ¶á¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¸½¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬Ìµ¼«³Ð¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¥µ¥¤¥È¤äÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤¿¤é¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ã¤¦¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤Ð¤«¤ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£SNS¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤é¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤Ë¶á¤¤¿Í¤Î°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¿Í°ÙÅª¤ËÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡ÖÎò»Ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëº¢¤«¤é¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÊª¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤äºîÊª¤Î¾õ¶·¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¹¤¤¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ä¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤Îº¯À×¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯È¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³°³¦¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤ÏÌµ¿ÔÂ¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿È¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î²¾Àâ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÃµ¤·¤¿¤¤¾ðÊó¤òÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¸½¾Ý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÉ¬Í×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¸½¾Ý¤¬º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁýÉý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤³¤½¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Êª»ö¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤µ¤¨´¶¤¸¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¤ÎÁÄÀè¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò²áÅÙ¤ËÁýÉý¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹£ ¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¡Â¾¿Í¤ÎÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤È»×¤¤¹þ¤à
¼¡¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃ¯¤«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¡á¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥í¡¼¥Þ¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¡¡ÌµÃÎ¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Î¶¦Ãø¡¢ÅÚÊýÆàÈþÌõ¡¢¥Ï¥ä¥«¥ïÊ¸¸ËNF¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÃÎ¼±¤È³°¤Ë¤¢¤ëÃÎ¼±¤Î¶èÊÌ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Ï¡¢¿·Ê¹¤äËÜ¤òÆÉ¤à¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¿Í¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¸þ¤±¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤Î´ë²è²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼ã¤¤½÷À¼Ò°÷¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÉôÄ¹¤ÎÃËÀ¤¬¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÉôÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Ê¤é¡¢¤½¤Î´ë²è¤Ë»¿À®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡£¥¤¥Þ¥É¥¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¹¥¤ß¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
ÉôÄ¹¤ÏÞí¡¹¡Ê¤È¤¦¤È¤¦¡Ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤Ä¤¤¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤ä½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¼Ò°÷¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉôÄ¹¤¬ÆÀ°Õ¤²¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¤Î½÷»Ò¹âÀ¸ÏÀ¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤é¤º¡¢¼¡²ó¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉôÄ¹¤¬ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¿Í¤ä¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈÆü¡¹ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÉôÄ¹¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ú¤êÊª¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜÊª¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÃÎ¼±¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉôÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬Æü¡¹µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÃÎ¼±¤È¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤«¤ÎÃÎ¼±¡×¤È¡Ö»ä¤ÎÃÎ¼±¡×¤¬º®Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤³¤ÎÏÃ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉôÄ¹¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤äÅö»ö¼Ô¤¬ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡ÖÃÎ¼±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤Î½¸¹çÃÎ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤à¤·¤í¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·ºÇÄã¸Â¡¢¤½¤Î¡ÖÃÎ¼±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤òÆ±°ì»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¡ÖÃÎ¼±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤Ç¤âÉ¾ÏÀ²È¡×¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÀ¤¿ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ëº®Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃ¯¤«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¡á»ä¤ÎÃÎ¼±¡×¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò»ý¤Ä·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉôÄ¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢´ë²è²ñµÄ¤â¤â¤Ã¤È·úÀßÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Êº£°æ ¤à¤Ä¤ß ¡§ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢º£°æ¤à¤Ä¤ß¶µ°é¸¦µæ½êÂåÉ½¡Ë