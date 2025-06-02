°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢Í§¿Í¤«¤é¤Î¡È¤¤¤¤¿Í¤¤¤ë¤è¡É¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê41¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ë»³¤ÎÀ³Ê¤ä±¿Àª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦64¥ö¹ñ¤Ç¼êÁê¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Àê¤¤»Õ¤¬Àê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤¤¡ÄÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°ë»³¤µ¤ä¤«¡ÈÉ×ºÊ¡É
¡¡Àê¤¤»Õ¤Ï¡¢°ë»³¤Î¿ÍÀ¸¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Ì¿Àþ¤ÈÃÎÇ½Àï¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢°ë»³¤Ï¡Ö´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Å»ö±¿¤¬¤è¤¯¡ÖÈÕÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ªÀê¤¤»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿±¿Ì¿Àþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö¸å²ÈÁê¡Ê¤´¤±¤½¤¦¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î¿Í¤ò¶ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ·ëº§±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤â·ëº§Àþ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡°ë»³¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¶¾ðÀþ¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤«¤éÎø°¦¤ËÎä¤á¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÎø°¦¡¢¤¿¤Ö¤ó²¼¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Â¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¶ì¾Ð¤¤¡£±¿Æ°²ñ¤ÇÂ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÎä¤á¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö·ù¤À¤Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äã¤¤¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ°ë»³¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ò²ð¤·¤Æ¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¤¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÎ¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢30Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï±£µïÀ¸³è¡Ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£Íð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬³Ú¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁêÉð¤¬°ë»³¤Î¡Ö¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÎø°¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢º¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö85ºÐ°Ê¹ß¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö47ºÐ¤â·ëº§¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¿ÇÃÇ¡£°ë»³¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤¤¡ÄÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°ë»³¤µ¤ä¤«¡ÈÉ×ºÊ¡É
¡¡Àê¤¤»Õ¤Ï¡¢°ë»³¤Î¿ÍÀ¸¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Ì¿Àþ¤ÈÃÎÇ½Àï¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢°ë»³¤Ï¡Ö´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ë»³¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¶¾ðÀþ¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤«¤éÎø°¦¤ËÎä¤á¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÎø°¦¡¢¤¿¤Ö¤ó²¼¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Â¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¶ì¾Ð¤¤¡£±¿Æ°²ñ¤ÇÂ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÎä¤á¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö·ù¤À¤Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äã¤¤¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ°ë»³¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ò²ð¤·¤Æ¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¤¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÎ¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢30Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï±£µïÀ¸³è¡Ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£Íð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬³Ú¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁêÉð¤¬°ë»³¤Î¡Ö¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÎø°¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢º¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö85ºÐ°Ê¹ß¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö47ºÐ¤â·ëº§¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¿ÇÃÇ¡£°ë»³¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£