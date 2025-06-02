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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、トークやセリフがクリアに聞こえるBoseの「TV Speaker」やコスパ重視の人にうれしいFUNLOGYの「SOUND3」など、映画やドラマを快適に楽しめる人気スピーカーがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年6月2日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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シンプルでコンパクトながら、テレビの音質をしっかりアップ。Boseのサウンドバーが15％オフに！

Bose TV Speaker テレビスピーカー Bluetooth 接続 59.4 cm (W) x 5.6 cm (H) x 10.2 cm (D) 2.0 kg ブラック 28,000円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

Bose Smart Ultra Soundbar スマートサウンドバー Dolby Atmos対応 Bluetooth, Wi-Fi接続 Amazon Alexa, AIダイアログモード対応 ブラック 108,000円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

低音域から高音域まですべてのパートをカバーしてくれるFUNLOGYのサウンドバー「SOUND3」が20％オフとお買い得！

FUNLOGY SOUND3（スピーカー/サウンドバー）【VGP2023受賞 / 2.1ch / 総合80W / Bluetooth対応/ワイヤレス/テレビ用/スマホ/ホームシアター/光デジタル AUX ケーブル付属/日本ブランド】 7,980円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

FUNLOGY Soundbar（スピーカー/サウンドバー）【VGP2024受賞 / Bluetooth対応/テレビ用/スマホ/ワイヤレス/ホームシアター/ARC/HDMI ケーブル付属/日本ブランド】 (ブラック) 9,970円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

FUNLOGY Portable2（スピーカー/ポータブルスピーカー）【VGP2024受賞 / 防水対応/小型/Type-C 充電式/バッテリー 内臓/Bluetooth対応/ワイヤレス / IP67 / TWS 対応/日本ブランド 】 (ブラック) 3,980円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

サイズを超えた豊かな低音と臨場感を再現してくれる、YAMAHAの「コンパクトサウンドバー SR-C20A」がお得に購入できるチャンス！

ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ブラック 16,376円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

JBL CINEMA SB580 Dolby Atmos 3.1ch サウンドバー 440W ワイヤレスサブウーファー eARC HDMI HDCP2.3 Dolby Vision HDR10 33,660円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

デノン サウンドバー デュアルサブウーハー内蔵/Dolby Atmos/ 6スピーカーユニット搭載/テレビ用/HDMI 2.1ケーブル付属/eARC/Bluetooth対応/DHT-C210K ブラック 19,800円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

TCL サウンドバー Soundbar S55H 2.1ch ワイヤレスサブウーファー付き オールインワン スピーカー Dolby Atmos DTS Virtual:X Bluetooth 5.3 HDMI eARC 2.0 USB OTA subwoofer 20,700円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応 26,800円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞サウンドバーのアイテム一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「AmazonスマイルSALE」