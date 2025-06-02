映画のセリフ、ちゃんと聞こえてる？“声が聞こえやすくなる”Boseのサウンドバーが いまなら5,000円オフだよ！ #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、トークやセリフがクリアに聞こえるBoseの「TV Speaker」やコスパ重視の人にうれしいFUNLOGYの「SOUND3」など、映画やドラマを快適に楽しめる人気スピーカーがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年6月2日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
シンプルでコンパクトながら、テレビの音質をしっかりアップ。Boseのサウンドバーが15％オフに！
Bose TV Speaker テレビスピーカー Bluetooth 接続 59.4 cm (W) x 5.6 cm (H) x 10.2 cm (D) 2.0 kg ブラック
28,000円
（15％オフ）
Amazonで購入するPR
Bose Smart Ultra Soundbar スマートサウンドバー Dolby Atmos対応 Bluetooth, Wi-Fi接続 Amazon Alexa, AIダイアログモード対応 ブラック
108,000円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
低音域から高音域まですべてのパートをカバーしてくれるFUNLOGYのサウンドバー「SOUND3」が20％オフとお買い得！
FUNLOGY SOUND3（スピーカー/サウンドバー）【VGP2023受賞 / 2.1ch / 総合80W / Bluetooth対応/ワイヤレス/テレビ用/スマホ/ホームシアター/光デジタル AUX ケーブル付属/日本ブランド】
7,980円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
FUNLOGY Soundbar（スピーカー/サウンドバー）【VGP2024受賞 / Bluetooth対応/テレビ用/スマホ/ワイヤレス/ホームシアター/ARC/HDMI ケーブル付属/日本ブランド】 (ブラック)
9,970円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
FUNLOGY Portable2（スピーカー/ポータブルスピーカー）【VGP2024受賞 / 防水対応/小型/Type-C 充電式/バッテリー 内臓/Bluetooth対応/ワイヤレス / IP67 / TWS 対応/日本ブランド 】 (ブラック)
3,980円
（33％オフ）
Amazonで見るPR
サイズを超えた豊かな低音と臨場感を再現してくれる、YAMAHAの「コンパクトサウンドバー SR-C20A」がお得に購入できるチャンス！
ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ブラック
16,376円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
JBL CINEMA SB580 Dolby Atmos 3.1ch サウンドバー 440W ワイヤレスサブウーファー eARC HDMI HDCP2.3 Dolby Vision HDR10
33,660円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
デノン サウンドバー デュアルサブウーハー内蔵/Dolby Atmos/ 6スピーカーユニット搭載/テレビ用/HDMI 2.1ケーブル付属/eARC/Bluetooth対応/DHT-C210K ブラック
19,800円
（12％オフ）
Amazonで見るPR
TCL サウンドバー Soundbar S55H 2.1ch ワイヤレスサブウーファー付き オールインワン スピーカー Dolby Atmos DTS Virtual:X Bluetooth 5.3 HDMI eARC 2.0 USB OTA subwoofer
20,700円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応
26,800円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞サウンドバーのアイテム一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」