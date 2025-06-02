¸·Áª¤·¤¿³ï¤òßî¤·¤Æ¡¢Ìó1¥õ·î¤«¤±¤Æ»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ªÈ¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡Ö¥ª¥«¥Ù¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¥ª¥«¥Ù¤Ï¡¢È¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡Ö¥ª¥«¥Ù¤ÎÌÍ¡×¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥ª¥«¥Ù¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÈÎÇä¤ò5·î28Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡Ö¥ª¥«¥Ù¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û480±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û¡¡¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯(1Êñ8g)¡ß5Êñ
¥ª¥«¥Ù¤Ï¡¢È¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡Ö¥ª¥«¥Ù¤ÎÌÍ¡×¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥ª¥«¥Ù¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÈÎÇä¤ò5·î28Æü¤Ë³«»Ï¡ª
¢£¤Ò¤È»þ¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î³ïÀá¤Å¤¯¤ê
ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÆÄÅ¤ÏÎäÅà³ï¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î³ïÀá²°¤µ¤ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÁÏ¶È90Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ³ïÀá²°¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÏÎý¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡¢¸·Áª¤·¤¿³ï¤òßî¤·¤Æ¡¢Ìó1¥õ·î¤«¤±¤Æ»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë´Å¤¯Í¥¤·¤¤Ì£¤Î³ïÀá¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³ïÀá¤Ï¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÊ´ºÕ¤·¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ê´ºÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êË¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ßîÀ½¤·¤¿³ïÀá¤Ï¡¢³ï¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢½¡ÅÄ³ïÀá¡¢¤µ¤ÐÀá¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥ª¥«¥Ù¤ÎÌÍ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿´ðËÜ¤Î¤À¤·¤Î¼è¤êÊý¡¦»È¤¤Êý
1. Æé¤Ë¿å¤È¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²Ð¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£
2. Ê¨Æ¤·¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢3¡Á5Ê¬¼Ñ¤À¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤³¤³¤Ë¡¢¥ª¥«¥Ù¤ÎÇ»½Ì¤Ä¤æ¾®¤µ¤¸1/2(2¡Á3ml)¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥ª¥«¥Ù¤ÎÌÍ¤Ë¤¢¤¦¤«¤±¤Ä¤æ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥«¥Ù¤ÎÌÍ¤Ë¹ç¤¦¤«¤±¤Ä¤æ
¢£¥ª¥«¥Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÍ¤Å¤¯¤ê
¡¦¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤È¿¦¿Íµ»
¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤È¿¦¿Íµ»
ÌÍ¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¡¦±ö¡¦¿å¤Î¤ß¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤À¤±¤ËÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤ÏÃúÇ«¤Ë¸·Áª¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÇþÊ´¤Ï¾®Çþ¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤Î¤ß¡Ä¤ªÊÆ¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Âç¶ã¾ú¤Ë»È¤¦ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤´Å¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
±ö¤Ï¾®ÇþÊ´¤Î´Å¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÊÂ±ö¤È¼«Á³±ö(ÇìÊý¤Î±ö¤È¤¦¤º±ö)¤òÀäÌ¯¤Ê³ä¹ç¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ò¡¢½ÏÎý¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤¬·è¤Þ¤ë¡È18¤ÎÌÍ¤ÎÁØ¡É
18ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿ÌÍ¤ÎÂÓ
¥ª¥«¥Ù¤ÎÌÍ¤Ï¡¢3ËÜ¤ÎÂÓ¤ò1ËÜ¤Ë¡¢2ËÜ¤ÎÂÓ¤ò1ËÜ¤Ë¤È»°¤ÄÊÔ¤ß¤òÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ª18¤â¤ÎÌÍ¤ÎÁØ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¹©Äø¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥·¤Î¶¯¤¤ÌÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥«¥Ù¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¡¢¡È¤Í¤¸¤ê¡É
¤Í¤¸¤ê¤Þ¤
¥ª¥«¥Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÈ¾ÅÄÃÏ°è¤ËÌó300Ç¯Á°¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÈ¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÅÁÅýÀ½Ë¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È¤Í¤¸¤ê¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹©Äø¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÍ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥·¤¬¶¯¤¯¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤¤ÌÍ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥ª¥«¥Ù¹©¾ì³°´Ñ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸·Áª¤·¤¿³ï¤òßî¤·¤Æ¡¢Ìó1¥õ·î¤«¤±¤Æ»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ªÈ¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡Ö¥ª¥«¥Ù¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡× appeared first on Dtimes.