¿åÅ´Ë¤·¿¥á¥«¤ä²£¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤ë¥á¥«¤â¡ª ²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù
²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¡Á10·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢3F ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à(ÍÎÁ¥Õ¥í¥¢)¤Ë¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù
´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¡Á10·î5Æü(Æü)
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¾ì½ê¡¡¡§3F ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¤Ò¤í¤Ð(¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯²£ ²°³°¥¨¥ê¥¢)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ(Í×2¡¦3F¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÆþ´Û)
¢¨¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤´Æþ´Û¤Ë¤Ï¡¢Æü»þ»ØÄêWEB¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»öÁ°¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¡Á10·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢3F ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à(ÍÎÁ¥Õ¥í¥¢)¤Ë¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù¤Ï2025Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¡£
¤³¤Î²Æ¤â²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù
¾²¤«¤é¼¡¡¹¤È¿å¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥á¥«¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥Î¥ó¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¯¥¸¥é·¿¥á¥«¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬È¯¼Í¡ª¿åÅ´Ë¤·¿¥á¥«¤ä²£¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤ë¥á¥«¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Ë¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥Ð¥±¥Ä¡×¤Ï¡¢¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¿å¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¥Ï¥é¥Ï¥é¡ª¥É¥¥É¥¡ª¥Ð¥¤¥¥ó¥á¥«¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¾²¤«¤é¥ß¥¹¥È¤ä¿å¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬Í¥¤·¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¥¾¡¼¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÍÎÉþ¤ò¤ªÃåÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©220-0012¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤6-2-9
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 045-227-8855
FAX¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 045-227-8860
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¿·¹âÅç±Ø¡Ö3ÈÖ½Ð¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬
JR²£ÉÍ±Ø¡ÖÅì¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¼óÅÔ¹â²£±©Àþ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×½Ð¸ý¤è¤êÌó10Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§ 2¡¦3F¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¡10:00¡Á17:00(ºÇ½ªÆþ´Û16:00)
1F¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥Õ¡¼¥É¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡10:00¡Á18:00
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Æþ´ÛÎÁ¡¡¡¡¡¡¡§ 2,200±ß¡Á2,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨1ºÐ°Ê¾å
¢¨Æü»þ»ØÄêWEB¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»öÁ°¹ØÆþ¤¬É¬Í×
¢¨1F ¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥Õ¡¼¥É¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
µÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 12·î31Æü¡Á1·î2Æü
¢¨Â¾¤Ë´ÛÆâ²þÁõ¡¦ÊÝ¼éÅÀ¸¡Åù¤Ë¤è¤ëÎ×»þµÙ¶È¤¢¤ê
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿åÅ´Ë¤·¿¥á¥«¤ä²£¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤ë¥á¥«¤â¡ª ²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ø¿å¤¢¤½¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡Ù appeared first on Dtimes.