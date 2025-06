¤ªÆÀ¤Ë¼«Á³¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¡ªÃöÉÄÂå´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤¤¤Ê¤ï¤·¤í½ÉÇñ³ä¡ª¡×

猪苗代観光協会は、猪苗代町内の対象宿泊施設にて利用可能な宿泊割引クーポン「いなわしろ宿泊割!」を2025年5月29日(木)より配布します。

猪苗代観光協会「いなわしろ宿泊割!」

■クーポン概要

●発行総額 :3,000,000円

●配布開始日 :2025年5月29日(木)〜

●宿泊対象期間:2025年5月29日(木)〜7月19日(土)チェックアウト分まで

●予約方法 :じゃらんnetクーポン取得ページより取得・利用

※枚数限定、無くなり次第終了となります。

■3種類のクーポンで選べるお得

●1,500円割引クーポン(最低利用金額:12,000円/配布数:250枚)

●4,000円割引クーポン(最低利用金額:32,000円/配布数:290枚)

●5,000円割引クーポン(最低利用金額:40,000円/配布数:293枚)

■対象宿泊施設(一例)

猪苗代町内のホテル、ペンション、民宿、コテージなど30施設以上が対象。

※詳細はランディングページから見ることができます。

■“お得に猪苗代”で、自然とアクティビティを満喫

会津磐梯山と猪苗代湖に囲まれた雄大な自然が魅力の「猪苗代エリア」。

SUPやサイクリング、高原BBQなどのアウトドア体験が充実し、野口英世記念館やそば打ち体験、いちご摘み取りなど文化・食のスポットも豊富です。

このクーポンは、じゃらんnetからの予約時に利用できる電子クーポン形式で、利便性が高く、紙クーポンに比べて誰でも簡単に取得・利用できる点が特徴です。

旅行需要の落ち着くGW明けから夏休み直前の時期に向けて、利用者へのお得な宿泊機会を提供することで、地域への観光流入を促進し、観光需要の平準化と地域経済の活性化を目指す。

【福島県猪苗代町】

福島県のほぼ中央に位置する猪苗代湖の北岸に面し、東西北の三方を秀峰会津磐梯山をはじめとする山々に囲まれ、山と湖の織りなす雄大で美しい自然に包まれています。

磐梯山や猪苗代湖、世界に知られる医学者野口英世博士の生家などが保存・展示されている野口英世記念館など、名所・旧跡を多数有し、四季を通じてさまざまな魅力を堪能できる県内有数のオールシーズン型の観光リゾート地です。

