¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼»÷¤ò¼«Ç§¡©Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È£¶¡¦£¸ÂÐÀï¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤¬ÍèÆü¡Ö´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡¢Å·¿´¤ÏÆ±¤¸°Ì´¤ò¸«¤ë¡×°¦¾Î¤Ï¡ÈÈþÃË»Ò¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°Æ¸¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£±£°²óÀï¡×¡Ê£¸Æü¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£¶¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬À¤³¦Á°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤ò¹Ô¤¦¡¢£×£Â£ÁÆ±µé£¶°Ì¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡á¤¬£²Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÍèÆü¤·¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£Å·¿´¤Ï¤¤¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤¬¡¢»ä¤Î¼ÂÎÏ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹£±¸Ä¤È¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤È¤¤¤¦¿È·Ú¤Ê³æ¹¥¤ÇÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¸ý¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡Ö£É£Ë£É£Ç£Á£É¡×¡¢¼ó¤Î±¦¸å¤í¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆñÍè¤ëÌµ¤¤¤µ¡×¤È¡È¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¡É¤ÎÅö¤Æ»ú¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¡ÖÁ°²óÍèÆü»þ¤ËÆüËÜ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¤ÇÄ¦¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²·î¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ»ä¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¿´¤¬£±£¸Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¸µÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯Ê³¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¿´¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁª¼ê¤Ë£±²ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶²ÉÝ¾É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤ò¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ë½Å¤Í¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤âÈÝÄê¤Ï¤»¤º¡Ö¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ë¤Ò¤²¤ÈÈ±·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼Àï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔÅ¨¤ËÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Ç¤Ï¡ÖÈþÃË»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÈÝÄê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø¥Á¥³¥Þ¥í¡Ê°Æ¸¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢£±£¸£°ÅÙ°ã¤¦°¦¾Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£±£´¾¡£±ÇÔ¤Ç¡¢£²£³Ç¯£¶·î¤ËÀÐÅÄ¾¢¤È¤Î£×£Â£ÁÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÀÜÀï¤ò±é¤¸È½ÄêÉé¤±¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£×£Â£Á¤Ë¹³µÄ¤·¤¿°ø±ï¤â¤¢¤ë¡£¡Öº£²ó¤Ïµ¿Ìä¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¡ÊÈ½Äê¤¬¡ËÅð¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£