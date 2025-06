9週目(6/9〜13)商談会・セミナー開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催9週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

この商談会では、マレーシアを代表する多様な業界の企業が最新の製品やサービスを紹介します。

参加企業は、アーティザナルチョコレートや業務用チョコレート、持続可能な建材、不織布・繊維素材、ゴム製品、竹素材、各種木材、特殊ファット、医療・非医療用手袋、住宅設備など、多様な分野で製造・販売の実績を持つ企業です。

日本の輸入業者、卸売・流通代理店、製造・食品・建築関連の皆さまにとって、新たなビジネスパートナーとの出会いに最適な機会です。

■日時 :2025年6月10日(火) 10:00〜18:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

【2. ビジネスポケットトーク】

本ポケットトークでは、「パーム油、ケナフ、木材の持続可能で多様な利用法の探求」と題し、マレーシアが誇る持続可能であるパーム油、木材、ケナフの最新の取り組みや実際の活用事例を紹介します。

パーム油は、食品・非食品のさまざまな分野で利用されており、健康への機能性や、認証制度によるサステナビリティの確保といった側面にも注目が集まっています。

また、合法かつ認証を受けた木材の活用、ケナフを使った環境にやさしい建築資材やサステナブルな建設技術についても取り上げます。

サステナビリティやイノベーション、そして天然資源の可能性に関心のある方にとって、実践的な知識と新たな気づきを得られるポケットトークです。

■日時 :2025年6月12日(木) 10:00〜16:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

▼詳細はこちら

https://bsp.expo2025-malaysia.miti.gov.my/ja/pocket-talk-series-exploring-the-sustainable-and-diverse-uses-of-palm-oil-kenaf-and-timber-12-june-2025/

6/12 商談会開催概要

【EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラムとは】

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム01

この取り組みは、マレーシアの投資貿易産業省(Ministry of Investment, Trade and Industry:MITI)とその関連機関であるマレーシア貿易開発公社(MATRADE)の主導にて開催され、万博を機に日本とマレーシア間の貿易と投資の強化・促進を目指しています。

★公式サイトはこちら★

https://bsp.expo2025-malaysia.miti.gov.my/ja/

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

パビリオンマップ

