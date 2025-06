「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、ライバル戦士・ガリュードが使う新たな武器を商品化した『DXダークウルフデカリバー50』の予約受付を2025年6月2日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ『DXダークウルフデカリバー50』

・価格 :6,050円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ダークウルフデカリバー50…1

センタイリング テガジューンウルフ一式…1

・商品サイズ:ダークウルフデカリバー50…H約320mm×W約70mm×D約100mm

センタイリング テガジューンウルフ

…H約30mm×W約30mm×D約40mm

(リングパーツ(小)内径約15mm、リングパーツ(大)内径約21mm)

・商品素材 :ダークウルフデカリバー50…ABS・MABS・PVC

センタイリング テガジューンウルフ…MABS

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:タイ

・電池 :LR44×2 ※セットされている電池はテスト用です

・予約期間 :2025年6月2日(月)16時〜2025年8月7日(木)23時予定

・商品お届け:2025年11月予定

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、ライバル戦士・ガリュードが使う新たな武器を商品化した『DXダークウルフデカリバー50』の予約受付を2025年6月2日(月)16時に開始。

(発売元:バンダイ)

■商品特長

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、ライバル戦士・ガリュードが使用する新たな武器「ダークウルフデカリバー50」を、DXなりきり玩具として商品化します。

セットには、この商品限定のセンタイリング「テガジューンウルフ」が付属。

別売りのDXテガジューンにセットすることで、「ダークウルフデカリバー50」の召喚音が発動します。

ダークウルフデカリバー50は、劇中のイメージに基づき、ウルフデカリバー50とは異なる本体カラーや刃先・首周り部分の造形を再現。

トリガーを引くことで4種の音声と共にLEDが発光します。

トリガーを長押しすることで、「我流乱無礼怒(ガリュウランブレイド)!」の音声と共に必殺技演出が発動します。

さらに、この商品は別売りのDXテガジューンとの合体機構を搭載。

付属のセンタイリング・テガジューンウルフをセットしたテガジューンに合体することで、「テガジューンブライドブレイド」が完成し、専用音声が発動します。

DXダークウルフデカリバー50(商品イメージ)

テガジューンブライドブレイド 完成イメージ

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゴジュウジャー・ガリュードの武器登場!プレミアムバンダイ『DXダークウルフデカリバー50』 appeared first on Dtimes.