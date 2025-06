¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëµï¾ì½ê¤òÁý¤ä¤¹¡ªLOOP¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î³«Àß¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×

LOOPは、障がいのある方々が地域で安心して暮らせる居場所を増やすため、新たなグループホームの開設に向けたクラウドファンディングを開始しました。

LOOP「グループホームの開設に向けたクラウドファンディング」

タイトル: 「障害のある方が安心して暮らせる家」をもう1つ創りたい

実施期間: 2025年5月13日〜7月10日(予定)

目標金額: 300万円

主催 : LOOP株式会社(高知県高知市)

プロジェクトは「READYFOR」にて2025年5月13日より公開。

目標金額は300万円です。

■背景:「家が見つからない」現実

高知県内でも、障がい者のグループホームの入居希望者は年々増加していますが、入居できる施設の数は限られています。

LOOP株式会社が運営する既存のグループホームでも、空き待ちの状態が続いており、「住む場所が見つからない」ことが自立の大きな壁となっています。

運営中のグループホーム外観

運営中グループホームの内観

■プロジェクトの概要

このプロジェクトでは、高知市内に新たな居宅型グループホームを開設し、まずは4名の障がいを持つ方に“住まい”を提供することを目指します。

クラウドファンディングで集まった資金は、新施設の物件取得費・設備費に充てられます。

支援のイメージ

利用者様の部屋イメージ

