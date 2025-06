Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¥¹¥Ô¡¼¥Á½Ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ªREARV¡Ö¥Ú¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¡×

REARVは、勇気を与える実践的スピーチ術「ペップトーク」をキャッツと共同でカードゲーム化し、誰もが気軽に楽しくコミュニケーションスキルを向上させる新しいツールとして開発しました。

REARV「ペップトーク」

・ジャンル :カードゲーム

・対象年齢 :13歳以上

・サイズ :カードサイズ(86mm*59mm)

・材質、素材 :名刺印刷(ストレッチゴールでカード印刷に変更の予定があります)

・内容物 :総カード枚数100枚(予定)、説明書(二次元コード式)

・推奨プレイ人数:1〜4

なお、ゲーム内容やカードのデザイン・イラスト等は現在開発中のものです。

クラウドファンディングの進捗状況によってイラスト総数などは変動する可能性があります。

一般財団法人日本ペップトーク普及協会の公認カードゲームです。

このカードゲームの普及に向けたクラウドファンディングをCAMPFIREにて2025年5月24日より開始しました。

クラウドファンディングは2025年6月28日まで開催予定です。

■ペップトークとは

ペップトークとは、英語で「元気・活気・活力(PEP)」を意味し、すぐに実践できるシンプルでポジティブな言葉を使ったコミュニケーションです。

誰でも、短い演説で人を励まし勇気づけることができます。

そのための複雑な技術をペップトークは必要としません。

この話術は金メダリスト選手の育成にも使われており、野球の大谷翔平選手も試合前のスピーチで活用しています。

スポーツの場面以外にも、家庭、職場、教育現場などあらゆる場面ですぐに体験・実践することができます。

ペップトークはアスレチックトレーナーの岩崎(※)由純さんがアメリカでの経験を元に、自分、家族、仲間に勇気を与えるコミュニケーションスキルとして確立させました。

ペップトークを実践することにより言葉使いが改善されたり、前向きでポジティブな気持ちになる、コミュニケーションが円滑に進むようになる、などの効果が期待できます。

日本では一般財団法人日本ペップトーク普及協会により公認講師による講演会の開催や本の出版など活発な普及活動が行われています。

心に響くコミュニケーション ペップトーク

(岩崎(※) 由純 心に響くコミュニケーション ペップトーク 中央経済社 2010年)

心の中の「つぶやき」で人生が決まる

(岩崎(※) 由純 心の中の「つぶやき」で人生が決まる 三笠書房 2023年)

■目的と用途

このカードゲームは人を励まし勇気を与える実践的スピーチ術「ペップトーク」を気軽に遊びながら体験しトレーニングするためのツールとして、日本ペップトーク普及協会公認講師のあんでぃ先生と共に開発しました。

カードゲームは一般財団法人日本ペップトーク普及協会の公認カードゲームです。

このカードゲームでは誰もがより良いコミュニケーションが築けるようになることを目的としています。

特にコミュニケーション能力をアップさせたい方、指導が必要な部下をもつ管理者、会話するゲームや会話が大好きな方など幅広い方々におすすめします。

カードゲームのプレイは簡単です。

自分の悩みに対して言葉カードで激励をすることができる「セルフペップ」や、家族やグループで共に考えながらペップトークを習得できる「みんなでペップ」などの遊び方ができます。

会話が苦手な方や小さなお子様でもプレイできるように設計されているのが特徴です。

■商品概要

商品概要

■リターン品について

本クラウドファンディングでは、1,000円からお気軽にご支援いただけるプランをはじめとして、多様なプランとリターン品を用意されています。

PLAN(2)紹介

まず、「本体プラン」では、総カード枚数100枚(予定)の本体セットを3,000円(送料込み)でお届けします。

キャラ紹介

また、イラストレーターのめいめい先生が書き下ろした可愛いキャラクターデザインの限定オリジナルキャラクターグッズが追加される上位プランも用意されています。

Tシャツ、サコッシュ、プレイマット、名前入りアクリルトロフィー、テーブルクロスは本クラウドファンディング限定の品です。

PLAN(7)紹介

一般財団法人日本ペップトーク普及協会公認講師、あんでぃ先生からの激励メッセージ付きの「激励プラン」もあります。

こちらは後ほど届く入力フォームから励まして欲しいことや応援して欲しい悩みを送ると、あんでぃ先生よりそれに対応した激励の言葉をお贈りします。

PLAN(8)紹介

カードゲームで使用する似顔絵とオリジナル名刺の制作を承る「協賛プラン」も用意しています。

こちらは、イラストレーターのめいめい先生がイラストを担当しています。

■ストレッチゴールについて

ペップトークの技術をより多くの人々に普及させるため、ストレッチゴールを設定しています。

クラウドファンディング開始から翌日の5月25日に目標金額25万円を達成したことにより、カードゲーム本体の制作が決定しました。

今後のストレッチゴールでは、支援総額に応じてカードゲームに新たなイラストを多数追加するなど、より魅力的なコンテンツの実現を目指します。

具体的な達成目標と内容は以下の通りです。

250,000円達成 :ポストカードの追加(達成しました)

500,000円達成 :イラスト素材の配布(達成しました)

750,000円達成 :缶バッジを追加

1000,000円達成:イラスト大量追加(心情・言葉カードの表現が豊かになります)

1250,000円達成:缶バッジを追加

1500,000円達成:イラスト大量追加(人物カードの表現が豊かになります)

各ストレッチゴールの詳細な条件、およびリターン品に関する詳しい情報はクラウドファンディングのプロジェクトページ( https://camp-fire.jp/projects/843520/view )にて確認してください。

なお、掲載の画像はサンプルであり、最終的なデザインやイラストは変更される場合があります。

ストレッチゴール1

ストレッチゴール2

■日本ペップトーク普及協会公認講師のあんでぃ先生からのメッセージ

あんでぃ挨拶

■一般社団法人REARV代表理事からのメッセージ

とむこ挨拶

