大阪府は、ライフサイエンス分野における府内中小・ベンチャー企業の国内外ビジネス展開支援の一環として、バイオビジネスにおけるアジア最大級のパートナリングイベント「BioJapan2025」でビジネスマッチングしたい企業(3社)を募集している。

募集期間は、令和7年5月23日(金曜日)から6月10日(火曜日)まで。

お申し込みはオンラインフォームから。

詳細は以下の通り。

<BioJapan2025参加企業募集内容>

1 BioJapan2025の概要

BioJapan2025は、創薬、再生医療、診断・医療機器、ヘルスケア等のライフサイエンス分野において、国内外からの参加が見込まれるアジア最大級のパートナリングイベントです。

(1)開催期間

令和7年10月8日(水曜日)から10月10日(金曜日)までの3日間

(2)開催場所

パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

2 支援内容

(1)BioJapan2025でビジネスマッチングを行うために必要となるマッチングアカウントを提供(1名分)

(システム利用料、パートナリング専用エリア入場料、主催者セミナーオンライン聴講料を含む)

(2)大阪府が出展するブース内に企業PR・展示スペースを提供

(3)ブース基本装飾(壁・カーペット)、基本電気代及びその工事費、 マッチングアカウント1名分費用、基本備品(展示台・スポットライト・コンセント等)の費用

※ただし、来場するための往復交通費・宿泊費、企業用展示パネル作成・運搬等に係る経費は自己負担です。

3 募集企業数

3社

※ 申込企業数が募集企業数を超えた場合は、以下の優先順位で選定いたします。

1.過去に本支援を受けていない 2.創業年数が浅い 3.過去に本支援を受けてから時間が経っている

4 応募条件



以下の条件を全て満たしていることが必要です

(1) ライフサイエンス分野の研究開発等を行っていること

(2) 大阪府内に事業所・研究所等があること

(3) 中小企業基本法上の中小企業であること

(4) BioJapan2025に関する他機関の支援を受けないこと

(5) BioJapan2025の期間中、より多くのパートナリングの成立に向けて積極的に活動するとともに、 20件以上(他社からの面談申込 を含む)の面談申込を行うこと

(6) BioJapan2025終了後、府が実施するアンケート(参加した成果等を問うもの)に協力すること

(7) 昨年度に本支援を受けていないこと

5 申込期間

令和7年5月23日(金曜日)から6月10日(火曜日)まで

6 応募方法

こちらの「申込みフォーム」にアクセスし、必要事項を入力の上お申込みください。

7 お問合せ

大阪府 商工労働部 成長産業振興室 ライフサイエンス産業課

電話番号 06-6210-9112

ファクシミリ 06-6210-9296

