全28キャラクターがアクリルブロックに！#C-pla「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター ミニアクリルブロックコレクション」

#C-plaは、2025年6月5日(木)に発売されるNintendo Switch 2専用ソフト『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』に合わせ、全国の#C-pla限定で「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター ミニアクリルブロックコレクション」を発売。

『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』の主人公や妖精「エアリー」の他、物語に登場する主要なキャラクターたち全28キャラクターがアクリルブロックになりました。

厚みのあるアクリルを使用した、スタンドがなくても自立するタイプのため飾る場所を選びません。

また、株式会社トーシンの物販業態である「Oshi-pla」のアドホック新宿店、横浜西口店では28種全てをセットにしたコンプリートセットの販売も行います。

また、発売を記念し、株式会社トーシンの公式Xでは「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター ミニアクリルブロックコレクション」全28種コンプリートセットのプレゼントキャンペーンを行います。

フォロー+リポストだけで簡単に応募できます。

■ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター■

『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』は2012年に発売された『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー』のリマスター作品です。

クリスタルをめぐる光の戦士たちのストーリー、ジョブチェンジを駆使するコマンドバトルにくわえ、現世代に合わせた快適性の向上や、新規ミニゲームも収録。

さらに、Revo(Sound Horizon/Linked Horizon)氏による楽曲が原作同様に冒険を彩ります。

2025年6月5日(木)、Nintendo Switch 2と同日発売予定です。

【詳細情報】

発売日 : 2025年6月5日(木)

プラットフォーム: Nintendo Switch 2

価格 : パッケージ/ダウンロード版 4,950円(税込)

■カプセルトイ商品概要■

画像4

ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター ミニアクリルブロックコレクション

価格 :1回400円(税込)/全28種

発売日 :2025年6月5日(木)

取り扱い店舗:全国の#C-pla

※店舗によってアソートに偏りが生じる場合があります。

※商品はお選びいただけません。

※入荷状況や在庫に関するお問い合わせは各店舗までご連絡ください。

■コンプリートセット商品概要■

画像5

