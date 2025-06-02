ºå¿À¡¡¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¼çºÅ9»î¹ç¤Ç¡Ö¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤È¤â¸òÎ®¤·¤è¤¦
¡¡ºå¿À¤Ï2Æü¡¢¼çºÅ¤Î¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®ÀïÁ´9»î¹ç¤Ç¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡ÈÁ´¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¤È¸òÎ®¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾Êª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿³ÆÅ¹ÊÞ¼«Ëý¤Î¥°¥ë¥á¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ºå¿À¤È¥Ñ6µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄê¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£