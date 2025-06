■Number_i平野紫耀&岸優太&神宮寺勇太が米・音楽フェスのオフショットを公開

【画像】①LAオフショット(平野)②オフショット(岸)③オフショット(神宮寺)④-⑦白Tがよく似合う平野

平野紫耀の(Number_i)が自身のInstagramを更新。米・ロサンゼルスでのオフショットを公開した。

Number_iは、アメリカ・カリフォルニア州パサデナで、現地時間5月31日・6月1日に行われた音楽フェスティバル『Head In The Clouds』に出演。平野は「i have jet lag & happy(ピースマーク)in LA」とキャプションを付けて、4枚の写真を投稿した。

1枚目は、道端にチョークで描かれた虹の絵と平野の足元。2~4枚目は白いTシャツにデニムパンツを履いた平野が白い花とグリーンをバックに、LAの強い日差しに照らされている。眩しかったのか、サングラスをかけたショットも(3枚目)も。SNSには「時差ボケとは思えぬビジュ」「みんな大好き白T」「オフショットがいつも自然体で好き」など、たくさんの反響が寄せられている。

なお、岸優太と神宮寺勇太もそれぞれのInstagramで『Head In The Clouds』オフショットを公開。フェスを楽しんでいる様子が伝わってくるメンバーの投稿に、「ステージ最高だった!」「お疲れさまでした~!」などのコメントが殺到している。

■白Tがよく似合う平野紫耀