¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤Êý¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿»Ü½Ñ¡ªe¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖÀÚ¤é¤Ê¤¤¿ÍÃæÃ»½Ì½Ñ¡×

「eクリニック」は、グループ全院にて「切らない人中短縮 タッキング法」(以下「切らない人中短縮術」)の導入を開始しました。

eクリニック「切らない人中短縮術」

統括院長 : 円戸 望

クリニック数: 13院(2025年5月時点)

所在地(本院): eクリニック 金沢本院

〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目3番11号

JR金沢駅西第四NKビル2F

診療時間 : 9:00〜18:00

休診日 : 木曜日/(院により異なります)

この新しい施術は、従来の切開を伴う人中短縮術と比べて身体への負担が少なく、人中の長さに悩む方がより気軽に受けられる美容医療です。

顔全体のバランスを整えたい方、加齢による鼻下のたるみが気になる方など、若々しく洗練された口元を目指す方に適しています。

切らない人中短縮術は、従来の切開が伴う人中短縮術と比較すると、身体への負担も軽い非切開の施術です。

また術後のダウンタイムも従来よりも短く、人中にお悩みの方が気軽に受けていただきやすい美容医療です。

従来の人中短縮術は、一度施術を行えば持続性は長かったものの、皮膚の切除を行う施術であり、再施術を行いにくいリスクや、身体への負担も大きい施術でした。

今回eクリニックで導入を開始した、切らない人中短縮術は、皮膚の切除を伴わないため、試しに人中の印象を変えてみたい方や、傷跡が気になる方。

ダウンタイムを確保しづらい方にも適した施術です。

術後の仕上がりは、それぞれナチュラルな仕上がりにはなりますが、切らない人中短縮術は、医療用の溶ける糸を使用するため、効果の持続期間は約半年程度です。

施術イメージ(1)

【人中とは】

鼻と唇の間の溝を指します。

一般的には鼻下から上唇の長さと下唇からあご先の比率 が1:2であることが「黄金比」とされ、それに近いほど魅力的な顔とされています。

そのため人中を短くしただけでは、美しくなるわけではなく、顔全体のバランスが非常に重要です。

また、人中は加齢に伴って表情筋がゆるみ、鼻下が伸びてしまうこともあるため、人中を短くすることで若見えするとも言われています。

人中とは

【切らない人中短縮術について】

吸収性の溶ける糸を用いて、鼻下から上唇周辺の皮膚および筋肉層にかけてリフトアップを行います。

鼻下の皮膚に極細の針穴を開け、そこから糸を挿入して、上唇中央部の皮膚および口輪筋にかけて糸を留めていきます。

これにより、上唇が自然に持ち上がり、人中が短縮されると同時に、唇の立体感や若々しさが強調されます。

施術イメージ(2)

イメージ

切らない人中短縮術は、従来の切開を伴う人中短縮術と比べて、負担やリスクが軽減されますが、解決したいお悩みやその原因によって、適した施術方法は異なります。

【切らない人中短縮(タッキング法)】

施術価格 :88,000円(税込)

部分モニター価格:76,780円(税込)

リスク/副作用 :腫れ、内出血、感染、痺れ

※保険適用外の自由診療です。

