世界のトップジュニアゴルファーが日本に集結！2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES

「2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES」を、2025年6月24日(火)から6月27日(金)に中京ゴルフ倶楽部石野コースで開催します。

2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES

■主催 :中京テレビ放送株式会社/特定非営利活動法人 世界ジュニアゴルフ推進会

■共催 :ジュニアオレンジボウル実行委員会

■主管 :公益財団法人 日本ゴルフ協会/一般社団法人 日本高等学校・中学校ゴルフ連盟

■特別協賛:外務省/スポーツ庁/豊田市/豊田市教育委員会/日本プロゴルフ協会/日本女子プロゴルフ協会/日本ゴルフツアー機構/日本ジュニアゴルファー育成協議会/中部ゴルフ連盟/愛知県ゴルフ連盟/全日本ゴルフ練習場連盟/中部ゴルフ練習場連盟/報知新聞社/ゴルフダイジェスト社/参加各国大使館・領事館/南アフリカ共和国大使館/モロッコ王国大使館/カナダ大使館/メキシコ合衆国大使館/在名古屋米国領事館/コロンビア共和国大使館

■特別協力:読売新聞社

■日程 :6月23日(月)指定練習日、開会式 ※開会式は中京テレビ本社にて

24日(火)競技初日

25日(水)競技第2日目

26日(木)競技第3日目

27日(金)競技最終日、表彰式

■開催場所:中京ゴルフ倶楽部 石野コース

(愛知県豊田市芳友町深田510 TEL:0565-41-2277)

■参加国 :<男子12、女子9 全21チーム>

男子:韓国(前回優勝国)、イングランド、フランス、南アフリカ、

モロッコ、日本、ニュージーランド、カナダ、アメリカ、

メキシコ、コロンビア、チリ

女子:アメリカ(前回優勝国)、イングランド、イタリア、

モロッコ、日本、タイ、ニュージーランド

カナダ、コロンビア

【競技規定】

■出場資格

前回優勝国+大陸予選大会入賞国(18歳以下で大学生を除く)

■参加人数

男子:1チーム選手3名、キャプテンorコーチ各1名の合計4名。

全12チーム

女子:1チーム選手3名、キャプテンorコーチ各1名の合計4名。

全9チーム

■競技方法

72ホール ストロークプレイ(4日間、各日18ホール)

男子:各日、各チーム上位2名選手のスコア合計による国別対抗戦

女子:各日、各チーム上位2名選手のスコア合計による国別対抗戦

■表彰

団体戦:優勝(トヨタカップ)、2位、3位

個人戦:優勝

中京テレビ放送株式会社と特定非営利活動法人 世界ジュニアゴルフ推進会が主催する、世界中から集まった21カ国のジュニアゴルフ・ナショナルチームが世界一を競い合うジュニアゴルフの国別対抗世界選手権「2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES」を、2025年6月24日(火)から6月27日(金)に中京ゴルフ倶楽部石野コースで開催。

■2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES開催について

世界中から集まった21カ国(男子12カ国、女子9カ国)のジュニアゴルフ・ナショナルチームが世界一を競い合うジュニアゴルフの国別対抗世界選手権「2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES」が、6月24日(火)から6月27日(金)に中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛知県豊田市)で開催されます。

この大会は1992年から開始され、2025年大会は第31回の開催となります。

2002年よりトヨタ自動車が特別協賛を行っています。

トヨタジュニアゴルフワールドカップの過去の出場選手には、2021年のマスターズで日本人初優勝を果たした松山英樹をはじめ、金谷拓実、中島啓太、久常涼選手などが名を連ねています。

海外でもリオオリンピック金メダリストのジャスティン・ローズ(英)をはじめ、ジョン・ラーム(スペイン)、ルイ・ウーストハイゼン(南ア)、ヘンリク・ステンソン(スウェーデン)、スコッティ・シェフラー(米)など、多数の選手が本大会を経て世界のトッププロに育ちました。

また2015年からスタートした女子部門からも、東京五輪で日本人初の快挙を成し遂げた稲見萌寧をはじめ、古江彩佳、西村優菜、山下美夢有などOG選手たちも目覚ましい活躍をしている。

まさに、トッププロの登竜門と言える大会です。

昨年2024年の第30回大会では、日本代表チームは男子・女子ともに3位、さらに男子の松山茉生選手は、個人優勝と健闘しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界のトップジュニアゴルファーが日本に集結!2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES appeared first on Dtimes.