¤ª¿©»ö·ô¤¬´ü´Ö¸ÂÄê10¡óOFF¡ª¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ï¥¦¥¹

ベンジャミン・ステーキハウスでは、期間限定で10%OFFの特別価格にて、お食事券を販売します。

今回は特別企画として、【10%OFF】で購入できるお食事券を用意。

ご家族や大切な方やお世話になっている方へのギフトはもちろん、自身へのご褒美としても特別価格にて、購入できます。

最上級のプライムビーフ熟成肉のステーキ、優雅な空間、ホスピタリティ、ベンジャミン・ステーキハウスでの特別な時間。

“贈りたいのは、至福のひととき”

あなたの大切な方へ“至福のひととき”をお届けください。

【特別プロモーション】

2025年5月30日(金)〜2025年6月16日(月)

10,000円分のお食事券 → 特別価格 9,000円(10%OFF)

*この券は日本国内のベンジャミン・ステーキハウス全店で利用できます。

▼詳細・購入はこちら

https://ozfbistro.base.ec/items/58601630?_fsi=MeOCwWlh&_fsi=dlpb9Taf&_fsi=dlpb9Taf

ベンジャミン ステーキハウス 京都店

ベンジャミン ステーキハウス 東京六本木店

ベンジャミン ステーキハウス KITTE 大阪店

ベンジャミン ステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店

ベンジャミン テラス ラウンジ 紀尾井町

ベンジャミン グリル 京都店

