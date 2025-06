´õ¾¯¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¡ªMicoÊõ¾þÅ¹¡Ö»çÍÛ²Ö¿§¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×

ジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、梅雨の時期にぴったりな紫陽花色のパールジュエリーを2025年6月2日(月)に数量限定で発売します。

Mico宝飾店「紫陽花色のパールジュエリー」

気になるジュエリーはアトリエ店舗で実際にみられます。

梅雨の季節にインスパイアされたパステルカラーのジュエリーを多数用意しています。

■紫陽花の季節に寄り添う、唯一無二のパールジュエリー

日本の梅雨は、しっとりとした空気とともに、街角や庭先に咲く紫陽花が人々の目を楽しませる季節です。

紫陽花はその多彩な色合いと、雨に濡れて一層輝く姿から、古くより日本で親しまれてきました。

そこで同店では、そのような趣きある季節を楽しむ「紫陽花パール特集」を企画。

紫陽花の花が持つ淡いパープルのパステルカラーにインスピレーションを受け、自然が生み出す唯一無二の色彩を持つ有核淡水真珠を使用したジュエリーを用意されました。

■商品特長

【貴重な有核淡水真珠】

有核淡水真珠は、アコヤ真珠や南洋真珠と同様に、1つの母貝から1個しか採れない希少な真珠です。

従来、淡水真珠は核を入れずに養殖されるため、比較的安価で質が劣るというイメージがありました。

しかし、有核淡水真珠はアコヤ真珠と同じく核と外套膜を用いた養殖方法を採用し、手間と時間をかけて育てられています。

そのため、アコヤ真珠のテリ、南洋真珠のボリューム、ヒレイケチョウ貝特有の美しい色彩を兼ね備えた、まさに究極の淡水真珠といえます。

【ナチュラルカラー】

無調色のナチュラルカラーは、自然のままの美しさを最大限に引き出し、ひとつとして同じものは存在しません。

それぞれが異なる個性を持ち、同じデザインでも世界に一つだけの表情を楽しめるジュエリーとなっています。

【長期間養殖が生む美しさ】

紫陽花パールには、24カ月以上かけて養殖されたヒレイケチョウ貝を使用しています。

これはアコヤ真珠や南洋真珠よりも長い期間で、厚い真珠層と奥行きのあるテリ、豊かな干渉色が生まれます。

光の加減で多彩な色彩が浮かび上がり、紫陽花の花のような美しさを楽しめます。

■商品概要

【リング】※限定3点

商品名:紫陽花パール リング

価格 :68,000円(税込)〜

サイズ:11号

素材 :18金

重さ :3.3g

紫陽花パール リング

【ピアス】※限定6点

商品名:紫陽花パール ピアス

価格 :68,000円(税込)〜

サイズ:全長55mm

素材 :18金

重さ :3.2g

紫陽花パール ピアス(1)

【ネックレス】※限定3点

商品名 :紫陽花パール ネックレス

価格 :58,000円(税込)〜

サイズ :全長15.0mm

ネックレスの長さ:39cm

素材 :18金

重さ :2.3g

紫陽花パール ネックレス

■アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線「末広町」駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休) *要予約

予約方法:LINEの来店予約またはInstagramのDMより予約ください。

