¾¦¶ÈÃÏ¤ÏÅìµþ·÷¤Ç¤Ï¾å¾ºµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª»°Í§¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥×¥ì¥¤¥¶¥ë¡Ö»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô¡×Ä´ºº
»°Í§¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥×¥ì¥¤¥¶¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÈÄó·È¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î148Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô(2025Ç¯4·îÄ´ºº)¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°Í§¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥×¥ì¥¤¥¶¥ë¡Ö»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô¡×Ä´ºº
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Á4·î30Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§Æ±¼Ò¤ÈÄó·È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î148Ì¾
ÂÐ¾Ý¼ÔÆâÌõ¡¡¡§Åìµþ·÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34Ì¾¡¡¡ÎÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡Ï
Âçºå·÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38Ì¾¡¡¡ÎÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÆàÎÉ¡Ï
Ì¾¸Å²°·÷¡¡¡¡¡¡¡¡12Ì¾¡¡¡Î°¦ÃÎ¡¦»°½Å¡Ï
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏÊý·÷¡¡74Ì¾¡¡¡Î¾åµ°Ê³°¡Ï
»°Í§¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥×¥ì¥¤¥¶¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÈÄó·È¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î148Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô(2025Ç¯4·îÄ´ºº)¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤ÎÌÜ¤Ç¤ß¤¿ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÀÅª¤ÊÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¼çÍ×ÅÔ»ÔÊÌ¤Þ¤Á¤«¤É´ÑÂ¬¡×¤â·ÇºÜ¡£
¹ñÆâÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô¤È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÈÄó·È¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏ²ÁÆ°¸þ¤Î¸«Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯µ¤¡¦¼åµ¤¤ÎÄøÅÙ¤ò»Ø¿ô²½¤·¡¢5ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯3·î¤È9·î¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤µ¤ó¤æ¤¦»ñÎÁ¼¼¤ÏÆ±¼ÒºîÀ®¤Î³Æ¼ï¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì³µÍ×
¡ã¾¦¶ÈÃÏ¡§Åìµþ·÷¤Ç¤Ï¾å¾ºµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âçºå·÷¤ÈÌ¾¸Å²°·÷¤Ï¤ä¤ä¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡ä
¾¦¶ÈÃÏ»Ø¿ô¤Î¡Ö¸½ºß¡×¤Ï¡¢Åìµþ·÷¤¬ 86.1¡¢Âçºå·÷¤Ï 81.3¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤Ï 75.0 ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ·÷¤Ï 84.6 ¤«¤é¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçºå·÷¤Ï 85.5 ¤«¤é²¼Íî¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤â 80.0 ¤«¤é²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÏÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¹Ô¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°µÒ¿ô¤ÏÌó3,700Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¥³¥í¥ÊÁ°(2019Ç¯)¤ÎÌó3,200Ëü¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö¾ÃÈñ¤â8Ãû±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷Î©¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â³«Ëë¤·¡¢Ë¬Æü³°µÒ¿ô¤ÏÅö½é¤ÎÀ¯ºöÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿4,000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ËÅÔ»Ô¤Ç¤ÏºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤Î¾åÁØ³¬¤Ë³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤¬Í¶Ã×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë³¹Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹»Ô¾ì¤Ç¤â¶õ¼¼Î¨¤Î²þÁ±¤¬Â³¤¡¢ÅìµþÅÔ¿´5¶è¤Ç¤Ï°ì»þ7¡óÂæ¤Þ¤Ç°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¹Á¶è¤äÃæ±û¶è¤â¸½ºß¤Ï5¡óÂæ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¾²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2026Ç¯¤Ë2023Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍ¥¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Î½×¹©¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¶õ¼¼Î¨¤¬¾å¾º¤·¡¢ÄÂÎÁ³Êº¹¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤âÈ´ËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏIT¤ä¿Íºà¾Ò²ðÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãæ¾®¥Ó¥ë¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·ï¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã½»ÂðÃÏ¡§²áÇ®´¶¤Î¤¢¤Ã¤¿Åìµþ·÷¤ÈÂçºå·÷¤Ï²¼Íî¡¢²¼Íî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°·÷¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º¡ä
½»ÂðÃÏ»Ø¿ô¤Î¡Ö¸½ºß¡×¤Ï¡¢Åìµþ·÷¤¬ 78.8¡¢Âçºå·÷¤Ï 76.8¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤Ï 74.9 ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ·÷¤Ï 81.4 ¤«¤é²¼Íî¡¢Âçºå·÷¤â 79.8 ¤«¤é²¼Íî¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤Ï 72.5 ¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¦¶ÈÃÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¤¤º¤ì¤Î·÷°è¤Ç¤â¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶ÈÃÏ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»ÂðÃÏ¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È³°¹ñ¿Íµï½»¼Ô¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅù¤¬Ì±Çñ»ö¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëÁû²»¤ä¥´¥ß½Ð¤·Åù¤Î¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥ÎÉ½»ÂðÃÏ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢ÁêÂ³¤ÇÇäµÑ¤òµÞ¤°¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÌ±Çñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ì±Çñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢É÷É¾Èï³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÁê¾ì¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸Í·ú½»Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏZEH(¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹)Åù¤Î´Ä¶ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÉÈÈÌÌ¤Ç¤Îµ¡Ç½À¤Î¸þ¾å¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¿ô»»½ÐÊýË¡¡§
»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô¤Ï¡¢¾¦¶ÈÃÏ¡¦½»ÂðÃÏ¤È¤â¤ËÃÏ²Á¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¹âÅÙÍøÍÑÃÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢ÃÏ²Á¤Î¿öÀª¤ò¾å¾º(100)¡¦¤ä¤ä¾å¾º(75)¡¦²£¤Ð¤¤(50)¡¦¤ä¤ä²¼Íî(25)¡¦²¼Íî(0)¤Î5ÃÊ³¬¤Î»Ø¿ô¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢»Ø¿ôËè¤Ë²óÅú¼ÔÈæÎ¨¤ò¾è¤¸¤Æ²Ã»»¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏ²ÁÆ°¸þ¤Î¡Ö¸½ºß¡×¤Ï²áµî6¥õ·î¤Î¿ä°Ü¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ²Á¤Î¿öÀª(¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î³ÑÅÙÅª¤Ê¤â¤Î)¤ò¡¢¡ÖÀè¹Ô¤¡×¤Ï6¥õ·îÀè¤Î¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ»Ø¿ô¤ÏÃÏ²ÁÆ°¸þ¤Î¸«Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¯µ¤¡¦¼åµ¤¤ÎÄøÅÙ¤ò»Ø¿ô²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ·÷°è¤ÎÃÏ²Á¿å½à¼«ÂÎ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ø¿ô¤Ï50¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶¯µ¤(¾å¾º)¡¦¼åµ¤(²¼Íî)¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¤È³Æ·÷°èÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂºÝ¤ÎÃÏ²ÁÊÑÆ°¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾¦¶ÈÃÏ¤ÏÅìµþ·÷¤Ç¤Ï¾å¾ºµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª»°Í§¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥×¥ì¥¤¥¶¥ë¡Ö»°Í§ÃÏ²ÁÍ½Â¬»Ø¿ô¡×Ä´ºº appeared first on Dtimes.