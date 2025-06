KDDIと沖縄セルラーは、auのマネ活プランの新規契約で最大6000Pontaポイントを進呈するキャンペーンを実施する。期間は6月3日~11月30日まで。

期間中、「auマネ活バリューリンクプラン」または「auマネ活プラン+」の対象料金プランを新たに申し込み、「au PAYゴールドカード」を新規契約した上で、引き落とし口座を「auじぶん銀行」に設定したユーザーに、最大6カ月間、毎月1000円相当のPontaポイントが還元される。

対象料金プラン auマネ活バリューリンクプランauマネ活バリューリンクプラン ALL STARパック auマネ活バリューリンクプラン DAZNパック auマネ活バリューリンクプラン ドラマ・バラエティパック auマネ活バリューリンクプラン Netflixパック(P) auマネ活バリューリンクプラン Netflixパック auマネ活バリューリンクプラン with Amazonプライム auマネ活バリューリンクプラン auマネ活プラン+auマネ活プラン+ 5G ALL STARパック auマネ活プラン+ 5G/4G DAZNパック auマネ活プラン+ 5G/4G ドラマ・バラエティパック auマネ活プラン+ 5G/4G Netflixパック(P) auマネ活プラン+ 5G/4G Netflixパック auマネ活プラン+ 5G with Amazonプライム auマネ活プラン+ 5G/4G

特典は、条件を満たした付きの翌々月から最大6カ月間にわたり進呈される。au PAYゴールドカードの条件は、新たに本会員で契約するユーザーが対象で、家族会員は対象外となる。