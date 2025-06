韓国の俳優キム・ソヒョンが、6年ぶりの日本ファンミーティング『2025 KIM SO HYUN FANMEETING〈SO GOOD DAY〉 IN JAPAN』を開催することが決定した。子役時代から数々のドラマに出演しており、韓国の最新ドラマ『グッドボーイ』にパク・ボゴムとのダブル主演するキム・ソヒョン。同公演は8月22日(金)東京・立川ステージガーデン、8月24日(日)兵庫・あましんアルカイックホールの2都市にて開催されることが発表され、早くも注目が集まっている。『2025 KIM SO HYUN FANMEETING〈SO GOOD DAY〉 IN JAPAN』■東京8月22日(金) 開場 午後5時30分/開演 午後6時30分立川ステージガーデン■兵庫8月24日(日) 開場 午後4時30分/開演 午後5時30分あましんアルカイックホール