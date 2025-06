6月にファンイベントの開催決定！2025 HANSE LIVE in JAPAN

2025 HANSE LIVE in JAPANと題し、韓国のボーイズグループ「VICTON」出身のド・ハンセが日本ファンイベントを6月に開催します。

2025 HANSE LIVE in JAPAN

2025 HANSE LIVE in JAPANと題し、韓国のボーイズグループ「VICTON」出身のド・ハンセが日本ファンイベントを6月に開催。

5月にイベント名で初めて日本のファンイベントを開催し、歌唱はもちろん、トークやゲームと2日間4公演を大盛況で終えました。

ハンセは、自身のオリジナル曲に加えカバー曲も披露し、更に6月5日にリリースされる新曲「SMOKY」も公演で披露し会場はファン達の歓喜の声援に包まれました。

「SMOKY」リリース日は2025年6月5日18:00(KST)です。

HANSE(ハンセ)とLAVEEN(ラビン)の合作EPアルバムの発売を前に、EPアルバムに収録が予定されている「SMOKY」を先行公開シングルとして発売します。

先行公開シングル「SMOKY」は様々なジャンルを網羅したHANSE(ハンセ)とLAVEEN(ラビン)、2人のアーティストの共通点と言えるRockジャンルにEDMとTrapを混ぜたAlternative Pop/Rockジャンルの曲で、HANSE(ハンセ)とLAVEEN(ラビン)が互いにやり取りするような仕組みのあるバースとリフレーンで、爆発的で訴える力のある歌唱力を見せるLAVEEN(ラビン)のボーカルと、穏やかでありながら感性的で鋭くタイトなHANSE(ハンセ)のボーカルとラップが目立ちます。

特に今回のSMOKYは、すでにHANSE(ハンセ)とLAVEEN(ラビン)と何度も呼吸を合わせながら独歩的なRockサウンドを見せ地位を固めているプロデューサーREDA(レダ)がプロデュースに参加し、さらに完成度を高めています。

今回先行公開シングル「SMOKY」を発売し、HANSE(ハンセ)、LAVEEN(ラビン)はまもなく発売される2人の合作EPアルバムに対する青磁(せいじ)の期待感を高める予定です。

そしてMC中に次回6月28日、29日の来日が発表されると同時に会場内は拍手と歓声が起こり、HANSEのテンションも最高潮へと達しました。

HANSEは『また大阪に帰ってきます。

その時は新しいアルバムと一緒に帰ってきます!僕の思いをつぎ込んだ熱いアルバムになってます!期待してもいいですよ!いつも応援してくれてありがとう!』と感謝の言葉を述べた。

HANSE(1)

次にリリースされるアルバムは[NEIGHBOR ROCKSTAR]というタイトルで2025年7月9日18:00(KST)にリリース予定です。

HANSE×LAVEEN

Collaboration EP Album

[NEIGHBOR ROCKSTAR]

[Album Review]

HANSE(ハンセ)とLAVEEN(ラビン)が合作EPアルバム「NEIGHBOR ROCKSTAR」を発売します。

ロック/メタルジャンルからラップ/ヒップホップ、ポップ、R&Bなどジャンルに限らない音楽を披露する2人のアーティスト、HANSE(ハンセ)とLAVEEN(ラビン)。

二人のケミとエネルギーを多様なスタイルのロック/メタル音楽で収録したEPアルバム[NEIGHBOR ROCKSTAR]で見せてくれます。

That noizy neighbor is a rockstar?

Newアルバムと共に来日予定のHANSEの今後の活躍に更なる期待が膨らみます。

★公演情報★

【日時】

2025年(計4公演)

6月28日(土) (1)OPEN 12:30/START 13:00 (2)OPEN 17:30/START 18:00

6月29日(日) (2)OPEN 12:30/START 13:00 (2)OPEN 17:30/START 18:00

【会場】

PLUSWINHALL OSAKA

【チケット】

楽天チケット(整理番号付き自由席/先着)

チケット発売日は後日

一般前売 8,800円/当日券 9,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)

※各公演後に特典会あり

