¿·ÌÀÏÂ¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡¢£··î¤«¤éÆÃÁõ¼ÖÀ½ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤Ø
¡¡¿·ÌÀÏÂ¹©¶È<7224.T>¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢£··î£±ÆüÈ¯ÃíÊ¬¤«¤éÆÃÁõ¼ÖÀ½ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³µ¤Í£¸～£±£µ¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£¹Ýºà²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤äÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¹Ô²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡³µ¤Í£¸～£±£µ¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£¹Ýºà²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤äÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¹Ô²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS