¼×¸÷À¸ÃÏ¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù4¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ë¥Á¥Ù¥¤¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×
¥Ë¥Á¥Ù¥¤¤Ï¡¢Ä´¸÷¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×¤Ë¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù4¿§¤ò²Ã¤¨¡¢2025Ç¯6·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Á¥Ù¥¤¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×
¥Ë¥Á¥Ù¥¤¤Ï¡¢Ä´¸÷¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×¤Ë¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù4¿§¤ò²Ã¤¨¡¢2025Ç¯6·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£
¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¡¼¥¹À¸ÃÏ¡¢¥¹¥é¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹À¸ÃÏ¤Î3ÁØ¤«¤é¤Ê¤ëÎ©ÂÎÀ¸ÃÏ¹½Â¤¤Ë¤è¤êºÙ¤ä¤«¤ÊÄ´¸÷¡¢Ä¯Ë¾¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ê¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¼×¸÷À¸ÃÏ¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù
ºÎ¸÷¤È¼×ÊÃ¤ò¤«¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¡¢¾å¼Á¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¼×¸÷À¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´¸÷¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×¡½ ¿·ÊÁ¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù³µÍ×
¿·ÊÁÈ¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯6·î16Æü(·î)
Å¬ÍÑ¥¿¥¤¥×¡¡¡§¥«¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¡¿¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¡¿ÅÅÆ°¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×
À½ºî²ÄÇ½À£Ë¡¡§[¥«¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¡¿¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×]
Éý(W)40¡Á280cm¡¢¹â¤µ(H)30¡Á250cm ¢¨ºÇÂç6.0m2¤Þ¤Ç
[ÅÅÆ°¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×]
Éý(W)38¡Á270cm¡¢¹â¤µ(H)50¡Á250cm ¢¨ºÇÂç6.0m2¤Þ¤Ç
¢¨Éý¡¦¹â¤µÈæ1:4¤Þ¤Ç
À¸ÃÏ¿§¡¡¡¡¡¡¡§4¿§
¥«¥Ð¡¼¿§¡¡¡¡¡§5¿§
ÉôÉÊ¿§¡¡¡¡¡¡¡§À¸ÃÏ¤ÈÆ±·Ï¿§¢¨¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤ß
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡¡¡§[¥«¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×]46,000±ß¡Á¡¿[¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×]44,800±ß¡Á¡¿
[ÅÅÆ°¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¿¥¤¥×]ÊÌÅÓ¤ª¸«ÀÑ¤ê
¾åµ²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ª¤è¤Ó¼èÉÕ»Ü¹©Èñ¡¢
¾¦ÉÊºÊñÍ¢Á÷Èñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼×¸÷À¸ÃÏ¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù4¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ë¥Á¥Ù¥¤¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡× appeared first on Dtimes.