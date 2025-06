¼×¸÷À¸ÃÏ¡Ø¥·¥å¥×¡¼¥í¼×¸÷¡Ù4¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ë¥Á¥Ù¥¤¡Öha¡¦na¡¦ri(¥Ï¥Ê¥ê)¡×

ニチベイは、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」に『シュプーロ遮光』4色を加え、2025年6月16日より発売します。

ニチベイは、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」に『シュプーロ遮光』4色を加え、2025年6月16日より発売。

「ha・na・ri(ハナリ)」は、フロントレース生地、スラット、バックレース生地の3層からなる立体生地構造により細やかな調光、眺望のコントロールが可能なロールスクリーンです。

遮光生地『シュプーロ遮光』が加わり、用途やシーンに合わせて使いやすくなりました。

◆『シュプーロ遮光』

採光と遮蔽をかねそなえた、上質でマットな風合いの遮光生地です。

インテリアに合わせやすい落ち着いた4色をラインアップしました。

◆調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」― 新柄『シュプーロ遮光』概要

新柄発売日 :2025年6月16日(月)

適用タイプ :カバータイプ/カバーレスタイプ/電動カバーレスタイプ

製作可能寸法:[カバータイプ/カバーレスタイプ]

幅(W)40〜280cm、高さ(H)30〜250cm ※最大6.0m2まで

[電動カバーレスタイプ]

幅(W)38〜270cm、高さ(H)50〜250cm ※最大6.0m2まで

※幅・高さ比1:4まで

生地色 :4色

カバー色 :5色

部品色 :生地と同系色※カバーレスタイプのセットフレームはホワイトのみ

参考価格 :[カバータイプ]46,000円〜/[カバーレスタイプ]44,800円〜/

[電動カバーレスタイプ]別途お見積り

上記価格には消費税および取付施工費、

商品梱包輸送費は含まれておりません。

