山梨県では、物流が県民生活や経済活動を支える重要なインフラであることから、貨物自動車運送事業・倉庫業を営む中小企業を対象に、生産性向上・労働環境改善等の取り組みに対して補助金を交付します。

山梨県

山梨県では、物流が県民生活や経済活動を支える重要なインフラであることから、貨物自動車運送事業・倉庫業を営む中小企業を対象に、生産性向上・労働環境改善等の取り組みに対して補助金を交付。

当補助金は物流業界の生産性向上や多様な担い手の確保・定着を図ることを目的としたもので、物流事業者が実施する業務効率化や安全対策、労働環境整備等に要する経費の一部を最大200万円(補助率1/2以内)補助します。

申請受付は2025年6月30日(月)まで。

補助金の交付決定後、補助対象事業の実施期間は最長で2026年2月10日までです。

■補助の概要

補助率 :1/2以内

補助上限額:200万円

支給方法 :原則後払い(事業完了後に交付)

■補助対象者

山梨県内に所在する事業所において「貨物自動車運送事業」または「倉庫業」を営む中小企業者

※「貨物自動車運送事業」はいわゆる霊柩事業のみを営む者は除きます

※その他「山梨県の県税の滞納がないこと」「暴力団又は暴力団員の統制下にある者でないこと」「事業実績報告時までに事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けていること、または認定を申請すること」等の要件があります。

■補助対象となる事業

(1) 物流業務の効率化・省力化に資する事業

・配車計画システム、バース予約管理システム、車両動態管理システム等の導入

・標準パレット、カゴ台車、フォークリフト、テールゲートリフター等の導入

・貨物車両マッチングシステムの開発・導入

・共同輸配送や中継輸送実施に要するコンサル委託料等

(2) 物流業務の効率化・省力化に資する事業

・車両修繕の予知保全システム、運転管理システム、倉庫用ドローン、エコタイヤ等の導入

・従業員同士のコミュニケーション活性化のための社内ポータルの導入

・従業員の脳MRI検診の受診

(3) 物流事業者の労働環境改善に資する事業

・洋式トイレ、シャワー室、休憩室、更衣室、託児スペース、礼拝室の設置

・施設のバリアフリー化、業務マニュアルの多言語化、敷地内案内板の整備 等

・人事評価制度・事業継続力強化計画策定に要する専門家によるコンサル委託料 等

■申請受付期間

2025年6月30日(月)まで

■申請方法

特設Webサイトより申請書類をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を揃えた上で下記事務局まで郵送または持参

〒400-0058 山梨県甲府市宮原町608-1

やまなし物流基盤強化補助金事務局(サンニチ印刷BPOセンター内)

受付時間:午前9時まで午後5時まで

電話番号:050-5784-5564

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山梨県内物流事業者を対象とした補助金の申請受付が開始!山梨県 appeared first on Dtimes.