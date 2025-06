【ライブレポート】TOMORROW X TOGETHER『Weverse Con Festival』ヘッドライナーで登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ステージでパフォーマンスするときがいちばん幸せだ」(TOMORROW X TOGETHER)

TOMORROW X TOGETHERが6月1日、韓国の仁川インスパイア・エンターテインメント・リゾートで開かれた『2025 Weverse Con Festival』に出演した。

2023年から3年連続でヘッドライナーとしてステージに立った彼らは、『2025 Weverse Con Festival』のフィナーレを華やかに飾った。

この日のTOMORROW X TOGETHERは、爽やかなビジュアルで全曲を生バンドと共にパフォーマンス。5月リリースした「Love Language」をはじめ、YEONJUNのソロ曲「GGUM」、BEOMGYUのソロ曲「Panic」、SOOBINとYEONJUNのユニット曲「The Killa (I Belong to You)」、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIのユニット曲「Quarter Life」など、全17曲を披露した。

TOMORROW X TOGETHERのステージは、爽やかなエネルギーに溢れる「Over The Moon」で始まり、バンドバージョンに編曲された「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori」、メタルロックバージョンの「Deja Vu」を続けて披露し、一気に会場の雰囲気を盛り上げた。

ソロやユニットのステージでは、それぞれのメンバーの実力がいっそう輝く。特にBEOMGYUは、3月にリリースしたソロ曲「Panic」のステージを、ギターの弾き語りで初披露した。

TOMORROW X TOGETHERは「ステージでパフォーマンスするときがいちばん幸せだ。今日の公演に来た方々にもいい思い出を持って帰ってほしい。いつでもヘッドライナーらしい公演を披露したい。今後の歩みにも期待してほしい」と語った。

