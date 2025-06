ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、人気イラストレーターナガノ氏の描く「ちいかわ」や「ナガノのくま」のキャラクターたちが大集合したTシャツを発売。

ユニクロ「ちいかわ x ナガノのくま UT」

発売日予定:2025年6月23日(月)予定

ラインナップ・価格:Women Tシャツ(4柄)各1,500円、Kids Tシャツ(4柄)各990円

サイズ :

・Women XS〜3XL ※XS・XXL・3XL サイズは、オンラインストアのみでの取扱いとなります

・Kids 100〜160 ※100 サイズは、オンラインストアのみでの取扱いとなります

販売店舗 : ユニクロ全店及びオンラインストア

URL:https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/chiikawa-jokebear/women

ユニクロが展開するグラフィックTシャツブランド「UT」から「ちいかわ x ナガノのくま UT」が登場。

人気イラストレーターナガノ氏の描く「ちいかわ」や「ナガノのくま」のキャラクターたちが大集合したTシャツが発売されます。

独特な世界観が人気の「ちいかわ」と「ナガノのくま」が揃って好きなものを食べているデザインや、ちいかわがお仕事に行くイメージのデザインなどがラインナップ。

さらにナガノのくまがお買い物を楽しんでいるところをデザインしたものなど、キャラクターたちの飾らない日々の生活のワンシーンを切り取ったデザインが特徴です。

ウィメンズ4種・キッズ4種、計8種のコレクションを紹介していきます☆

Women「ちいかわ x ナガノのくま UT」A

「ちいかわ」と「くま」たちが揃って好きなものを食べているデザイン。

同じテーマのデザインで、キッズサイズも用意されています。

ウィメンズは、袖の「もぐらコロッケ」がポイントです。

Women「ちいかわ x ナガノのくま UT」B

フロントは 、「くま」がお気に入りのビンをみつけて喜んでいる様子。

バックは、おかいものをわくわく楽しんでいる様子です。

前後でストーリーが繋がるようデザインされたUTです。

Women「ちいかわ x ナガノのくま UT」C

「ちいかわ」たちが楽しくお仕事に行くイメージでデザインした一着。

「ちいかわ」「うさぎ」「ハチワレ」の姿が大胆に落とし込まれています。

Women「ちいかわ x ナガノのくま UT」D

フロントに体を真っ赤にした「ちいかわ」、

バックに「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が、お昼ご飯にカレー屋さん「うまカレー」で辛みと戦いながら鬼辛カレーを食べるシーンが再現されたデザインも登場します。

Kids「ちいかわ x ナガノのくま UT」A

グラデーションカラーで”CHIISAKUTE KAWAIIYATSU”のロゴがプリントされたTシャツ。

ロゴと一緒に描かれた討伐棒や棒も注目ポイントです。

Kids「ちいかわ x ナガノのくま UT」B

「ちいかわ」たちが楽しくお仕事に行くイメージでデザインされたUT。

華やかなカラーを基調にした、存在感のある一枚です。

Kids「ちいかわ x ナガノのくま UT」C

「くま」たちが、DJ をしたり、踊ったり、ノリノリのシーンをデザインしたTシャツ。

ナガノ氏ならではのタッチで表現されたキャラクターアートが楽しめます。

Kids「ちいかわ x ナガノのくま UT」D

フロントに描かれたピースポーズの「モモンガ」がワンポイントのアクセントになったUT。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が自撮りしながら楽しんでいるシーンがバックにデザインされています。

人気イラストレーターナガノ氏の描く「ちいかわ」や「ナガノのくま」のキャラクターたちが大集合したTシャツ。

ユニクロ「ちいかわ x ナガノのくま UT」は、2025年6月23日より販売開始です☆

©︎nagano

