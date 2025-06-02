¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃæÅÄµ×Èþ»á¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹´ÆÆÄÉüµ¢¡Ö»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥àÁü¤ò¡× Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥àSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï2Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÃæÅÄµ×Èþ»á¡Ê59¡Ë¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄø
¸½Ìò»þÂå¤Ï1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤Ï3ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤ëÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¡¢2011Ç¯¤Ëµ×¸÷¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÃåÇ¤¡£2012Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¸åÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×¸÷¤Ï5·î13Æü¤Ë¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤¬·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÃæÅÄµ×Èþ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¤¤´±ï¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÃí¤®¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ÈÌ¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡¢¸Ø¤ê¹â¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥àÁü¤ò¡¢¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶¥µ»¤äÎ©¾ì¤òÌä¤ï¤º¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤äÈ¯¿®ÎÏ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢½÷»Ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SV¥ê¡¼¥°¤â2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬°ìÁØÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¡¢SAGAµ×¸÷¤¬¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º´²ì¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ°ìÊâ¡¢¿¿Ùõ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÅÄµ×Èþ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤¯¤ß¡Ë
1965Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡£
»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë15ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
¿ÀÆàÀî,
ÇÛÀþ,
²ð¸î,
ÂçÁ¥,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à