エントリー受付開始！ACC「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

ACCは、あらゆる領域のクリエイティブを表彰する日本最大級のアワード「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のエントリー受付を、2025年6月2日(月)より開始しました。

ACCは、あらゆる領域のクリエイティブを表彰する日本最大級のアワード「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のエントリー受付を、2025年6月2日(月)より開始。

応募部門は、フィルム部門、フィルムクラフト部門、ラジオ&オーディオ広告部門、マーケティング・エフェクティブネス部門、ブランデッド・コミュニケーション部門、PR部門、デザイン部門、メディアクリエイティブ部門、クリエイティブイノベーション部門の全9部門です。

エントリー期間は、2025年6月2日(月)〜6月30日(月)18時までです。

作品の応募は、「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」特設サイト(以下、アワードサイト)にてユーザー登録後、マイページより応募できます。

各部門の「ACCグランプリ」をはじめとする全入賞作品は、2025年10月中旬にアワードサイトにて発表され、11月13日(木)に開催される贈賞式にて表彰します。

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」では、より多くの秀逸な作品を顕彰することで、さまざまな企業や団体、クリエイターの日頃の取り組みに光を当てると共に、さらなる日本のクリエイティビティの発展に貢献すべく努めていきます。

なお、各部門の審査委員や応募要項など、詳細は以下の通りです。

≪「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」概要≫

【エントリー期間】

2025年6月2日(月)〜6月30日(月)18:00まで

・前期料金対象期間:6月2日(月)〜6月16日(月)23:59までにエントリー完了分

・後期料金対象期間:6月17日(火)〜6月30日(月)18:00までにエントリー完了分

【部門構成および参加資格】

■フィルム部門

・Aカテゴリー(テレビCM、地域テレビCM)

2024年7月1日〜2025年6月30日までの間に一般社団法人日本民間放送連盟に加入している放送局において初放送されたCM。

・Bカテゴリー(Online Film)

2024年7月1日〜2025年6月30日までの間に、Web上で公開されている映像広告。

初公開日は問わない。

詳細は応募要項( https://www.acc-awards.com/2025fes/film )を確認してください。

■フィルムクラフト部門 ※2025年5月23日(金)に参加資格を改定しました。

2024年7月1日〜2025年6月30日までの間に初公開された動画。

※サブカテゴリーの設定があります。

※サブカテゴリーは、あくまで部門の領域を理解してもらうためであり、審査を行う上でのガイド的なものです。

カテゴリーごとの賞を出すためのものではありません。

■ラジオ&オーディオ広告部門

・Aカテゴリー(ラジオCM、地域ラジオCM)

2024年7月1日〜2025年6月30日までの間に一般社団法人日本民間放送連盟に加入している放送局において初放送されたCM。

・Bカテゴリー(オーディオ広告)

2024年7月1日〜2025年6月30日までの間に日本国内で公開・実施された、音声広告。

※Aカテゴリー、Bカテゴリーの重複応募はできません。

■マーケティング・エフェクティブネス部門

2024年7月1日〜2025年6月30日の間に、テレビCM、ラジオCM、新聞・雑誌、Web、イベント等で展開されたキャンペーン施策。

※継続中のキャンペーンであれば、過去にエントリー歴のあるものも応募が可能です。

ただし、過去にエントリーした際と、「成果」の違いを明確に示してください。

<サブカテゴリー> エントリーの際に、以下A・Bのいずれかをご選択ください。

A:ショートターム・エフェクティブネス(SE)

単年度のマーケティング活動やクリエイティブアイデアにより、成果をあげたキャンペーンを評価します。

B:ロングターム・エフェクティブネス(LE)

複数年にわたって持続性のあるマーケティング活動やクリエイティブアイデアにより、生活者とのエンゲージを深め、2025年その成果をさらに向上させたキャンペーンを評価します。

※サブカテゴリーは、あくまで部門の領域を理解してもらうためであり、審査を行う上でのガイド的なものです。

カテゴリーごとの賞を出すためのものではありません。

※ロングターム・エフェクティブネス(LE)については、ローンチの時期が分かるようにエントリーシートの中に必ずご記載ください。

■ブランデッド・コミュニケーション部門

2024年6月1日〜2025年6月30日の間にローンチもしくは、リニューアルし展開されたブランデッド・コミュニケーション(広告/キャンペーン/ブランデッド・コンテンツ)。

※2024年6月1日〜6月30日の作品は、昨年応募されていないことが条件です。

※複数カテゴリーへの応募は可能です。

・Aカテゴリー:プロモーション/アクティベーション

商品やサービスの購入や利用に対して、ターゲットの積極性を促すことができた最も新しくて創造的なアイディアを表彰します。

・Bカテゴリー:ソーシャルインフルーエンス

ブランドのために創られた、ソーシャルメディアやデジタル上のコンテンツの優れたクリエイティビティや美しい設計、拡散力、そしてコミュニケーションの質を表彰します。

・Cカテゴリー:デジタル・ソーシャルクラフト

デジタルテクノロジーを活用したり、現ソーシャルメディア環境を活かした卓越したデザイン、ユーザーエクスペリエンス、クラフトマンシップを表彰します。

■PR部門

2024年6月1日〜2025年6月30日の間にローンチもしくは、リニューアルし展開されたPR活動(コーポレートPR、マーケティングPR、ソーシャルキャンペーン、パブリックアフェアーズ、リスクマネジメント、CSR活動/SDGs活動、インナーコミュニケーション、地域創生等)。

※過去にエントリーした作品でも継続中のPR活動であれば、応募可能です。

ただし、過去にエントリーした際から「クリエイティビティ」という観点の新たなチャレンジや「成果」の違いを明確に示してください。

■デザイン部門

2024年6月1日〜2025年6月30日の間にローンチもしくは、リニューアルし展開されたデザイン。

※2024年6月1日〜2024年6月30日の作品は、昨年応募されていないことが条件です。

※コンセプトやプロトタイプは応募不可。

<審査対象カテゴリー>

1. ブランドデザイン分野(ブランディングや広告に関するコミュニケーションのデザイン)

2. エクスペリエンスデザイン分野(サービスやUI/UX、インスタレーションのデザイン)

3. ソーシャルデザイン分野(地域や社会の課題解決など、未来に向けてのデザイン)

4. プロダクトデザイン分野(プロダクトやパッケージなど製品に関するデザイン)

5. スペースデザイン分野(空間や施設、建築など場に関するデザイン)

※審査対象カテゴリーは、あくまで部門の領域を理解してもらうためであり、審査を行う上でのガイド的なものです。

審査対象カテゴリー別の賞を出すためのものではありません。

■メディアクリエイティブ部門

2024年6月1日〜2025年6月30日の期間に実施された(放送・出稿等された)、メディアのアセットを活用した仕掛けや取り組み。

※2024年6月1日〜2024年6月30日に実施されたものについては、昨年応募されていないことが条件です。

■クリエイティブイノベーション部門

「ビッグ・アイデア×テクノロジー」

未来を創り出す、世の中を動かす可能性のあるアイデアとテクノロジーとの掛け算で産み出されたプロダクト&サービスと、プロトタイプ。

(1)企業の新規プロジェクト

(2)創造性の高いスタートアップ

(3)クラウドファンディングや研究機関等のプロトタイプ

(4)地方や団体での新しいビジネス

※上市または社会実装、ローンチの時期は問いません。

※昨年エントリーしたものでも応募が可能です。

その場合は、従前のものとの違いや差分を明らかにしてください。

【審査委員長】

※5月8日(木)の発表以降、フィルムクラフト部門の審査委員長が決定しました。

■フィルム部門

福部 明浩 氏(catch/クリエイティブディレクター、コピーライター)

■フィルムクラフト部門 ※新任

山田 智和 氏(Caviar/Tokyo Film Director)

■ラジオ&オーディオ広告部門

中山 佐知子 氏(ランダムハウス/コピーライター、ディレクター)

■マーケティング・エフェクティブネス部門

松村 眞依子 氏(日産自動車/日本マーケティング本部 ブランド&コミュニケーション戦略部 シニアマネージャー)

■ブランデッド・コミュニケーション部門 ※新任

栗林 和明 氏(CHOCOLATE/チーフコンテンツオフィサー)

■PR部門

眞野 昌子 氏(日本マクドナルド/広報部 部長

日本パブリックリレーションズ協会(PRSJ)副理事長)

■デザイン部門

川村 真司 氏(Whatever/Chief Creative Officer、Co-Founder

Open Medical Lab/Chief Creative Officer)

■メディアクリエイティブ部門

檜原 麻希 氏(ニッポン放送/代表取締役社長)

■クリエイティブイノベーション部門

木嵜 綾奈 氏(NewsPicks Studios/取締役、Executive producer)

【コラボレーション】

コラボレーション

■「ゲッティイメージズ」

マーケティング・エフェクティブネス部門、ブランデッド・コミュニケーション部門、PR部門、デザイン部門、メディアクリエイティブ部門、クリエイティブイノベーション部門の各応募資料に、ゲッティイメージズの画像素材を無料で使用することができます。

■「ショートショート フィルムフェスティバル&アジア」

フィルム部門Bカテゴリー(Online Film)では、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」BRANDED SHORTS部門とのコラボレーションを実施。

ACC ファイナリスト以上に入賞した作品は、エントリーフィー無料で同部門への応募が可能となります。

【ロゴ、トロフィー】

ロゴ・トロフィー

