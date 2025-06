ILLIT、「Weverse Con Festival」で新曲ティザーをサプライズ公開！「新しい姿に期待して！」

ILLITが「2025 Weverse Con Festival」のステージで、カムバックティザーをサプライズ公開し、グローバルファンから熱狂的な反応を引き出した。

ILLITは、5月31日に仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾートで開催された「2025 Weverse Con Festival」(以下、「WECONFE」)に出演し全6曲を披露した。

ILLITが登場すると同時に、会場はファンの歓声で埋め尽くされた。2ndミニアルバムの収録曲『Tick-Tack』で弾けるようなパフォーマンスを披露し、一気に会場の雰囲気を盛り上げた彼女たちは、続く『IYKYK (If You Know You Know)』と『I’ll Like You』でキュートな魅力を発揮し、ファンの心を鷲掴みにした。ILLITは「今回が「WECONFE」への2回目の出演です。昨年はとても緊張していましたが、今年は少し余裕ができました」と語り、「多くの方々が応援してくださったおかげで、より楽しんでパフォーマンスできました。ありがとうございます」と感想を伝えた。

この日は、ILLITのアップグレードされたライブの実力とステージマナーが際立った。メンバーたちは『Magnetic』『Cherish(My Love)』などILLITならではの中毒性のある楽曲とエネルギッシュなパフォーマンスで観客を熱狂させた。特に『Almond Chocolate(Korean Ver.)』のステージでは、ウォンヒが3段高音を見事に響かせ、会場は一瞬で歓声に包まれた。ステージを駆け巡り、ファンとアイコンタクトを交わしながら息を合わせるメンバーたちの姿も輝いた。

この日のハイライトは3rdミニアルバム『bomb』のカムバックを予告するサプライズだった。ILLITはタイトル曲『Billyeoon Goyangi(Do the Dance)』のポイントダンスを公開し、「どんなダンスかは、もう少しだけ待っていてください。私たちの新しい姿にたくさん期待してください」と語った。最後のステージが終わり会場が暗転すると、5人の神秘的なシルエットが映し出されたカムバックティザーがサプライズで公開され、会場はもちろん、オンライン配信のリアルタイムコメント欄も大きな盛り上がりを見せた。

また、ILLITは「トリビュートステージ」の主役であるBOAのデビュー曲『ID;Peace B』のカバーステージで新たな一面を見せた。彼女たちはロングストレートヘアに、原曲の衣装を忠実に再現したスタイリングで登場し、観客から熱い反応を集めた。キレのあるダンスとパワフルな歌声で原曲の魅力を見事に表現し、グループの表現力の幅広さを証明した。

なお、ILLITの3rdミニアルバム『bomb』は6月16日にリリースされる。これに先立ち、6月7日・8日の2日間にわたり、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL」を開催し、ファンとの特別な思い出を作る予定だ。

◇ILLITとは?

2023年6〜9月に放送された『R U Next?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人(MOKA、IROHA)を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。