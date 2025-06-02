¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡¢°µÎÏ¤¬¡Ä¡×¡¡¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¾×·â¤ÎÀâ¡õÉÍÅÄ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢2Æü¤Ë¹¹¿·¡£4ÆüÊüÁ÷¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¾×·â¤ÎÀâ¡ª¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡Öº£½µ6·î4Æü¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¢§Å·²¼°ìÉÊ¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×or¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¢§¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤±¤É°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿»ö¤Ë¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤éÄ¶ÉÝ¤¤Àâ¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀâ¤ÎÍ½¹ð¡¢µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÎÀâ¡¢¤É¤ó¤Ê²ñµÄ¤·¤¿¤é»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÅ·°ì¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÂè2ÃÆ¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¾×·â¤ÎÀâ¡ª¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡Öº£½µ6·î4Æü¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¢§Å·²¼°ìÉÊ¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×or¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¢§¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤±¤É°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿»ö¤Ë¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤éÄ¶ÉÝ¤¤Àâ¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀâ¤ÎÍ½¹ð¡¢µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤ÎÀâ¡¢¤É¤ó¤Ê²ñµÄ¤·¤¿¤é»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÅ·°ì¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÂè2ÃÆ¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£