【第5話】 6月1日 公開 価格:90ポイント

【拡大画像へ】

講談社は6月1日、能生旬氏によるマンガ「みんなのキスクラブ」第5話「もひらふんほほいへ?」をヤンマガWebで公開した。価格は90ポイント

本作は秘密の部活動「キスクラブ」を舞台とした、禁忌の味に溺れていく14歳たちの青春崩壊録。現在ヤンマガWebでは、第4話までが無料で公開されている。

【最新話】

第5話「もひらふんほほいへ?」

【無料公開中】

第4話「歯」のページ

第3話「部員」のページ

【みんなのキスクラブ】

「勃起したら言うこと聞くんよ」──クラス一の美少女・青山と親しい仲になった中学生の持田。しかし彼女を想い図書室で隠れて自慰行為に耽ってしていたところ、図書委員の平に見られてしまう。絶体絶命の状況だったが、平はなぜか持田にキスを要求。わけもわからぬまま唇を奪われ射精へと導かれた持田は、そのまま秘密の部活動「キスクラブ」へと誘われるのだった。禁忌の味に溺れていく、14歳たちの青春崩壊録。

第1話「うちとキスせん?」のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.