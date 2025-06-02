Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、120Hzのリフレッシュレートに対応し、なめらかで高精細な6.67インチ有機ELディスプレイを搭載した｢POCO M7 Pro 5G｣や、 POCOシリーズ史上最高のカメラ性能を搭載した ｢POCO F7 Ultra｣ など、 Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年6月2日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

お手頃価格のスマホとは思えないスペックが揃った、Xiaomiの「POCO M7 Pro 5G」が最大14%オフ！

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン 28,480円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 28,480円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 パープル 28,480円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

あらゆるシーンに対応する高性能トリプルカメラ搭載した、Xiaomiの「POCO F7 Ultra」がセール特価！

Xiaomi POCO F7 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 104,300円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 94,480円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

ゲームや動画視聴を楽しむならこれ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」が10％オフとお買い得！

Xiaomi POCO X7 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 54,131円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 45,106円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

ライカと共同開発のトリプルカメラシステムを搭載した、Xiaomiのスマホ「14T Pro」が最大17％オフ！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタンブラック 99,818円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタンブラック 85,310円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

44％オフも。大きくて見やすい大型ディスプレイを搭載したXiaomiのSIMフリースマホ「Redmi」が大特価で勢揃い！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 16,547円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi Note 13 Pro+ 5G 8+256GB 日本語版 2億画素カメラ 120Hz 有機EL 6.67インチ 120W 急速充電 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 オーロラパープル 44,130円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 4GB+128GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 16,566円 （44％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢AmazonスマイルSALE｣