美麗ディスプレイにうっとり。Xiaomiの「格安」スマホ、さらに過去「最安」 #AmazonスマイルSALE
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。
現在、120Hzのリフレッシュレートに対応し、なめらかで高精細な6.67インチ有機ELディスプレイを搭載した｢POCO M7 Pro 5G｣や、 POCOシリーズ史上最高のカメラ性能を搭載した ｢POCO F7 Ultra｣ など、 Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年6月2日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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お手頃価格のスマホとは思えないスペックが揃った、Xiaomiの「POCO M7 Pro 5G」が最大14%オフ！
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン
28,480円
（14％オフ）
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Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
28,480円
（14％オフ）
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Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 パープル
28,480円
（5％オフ）
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あらゆるシーンに対応する高性能トリプルカメラ搭載した、Xiaomiの「POCO F7 Ultra」がセール特価！
Xiaomi POCO F7 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
104,300円
（5％オフ）
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Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
94,480円
（6％オフ）
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ゲームや動画視聴を楽しむならこれ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」が10％オフとお買い得！
Xiaomi POCO X7 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
54,131円
（10％オフ）
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Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
45,106円
（10％オフ）
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ライカと共同開発のトリプルカメラシステムを搭載した、Xiaomiのスマホ「14T Pro」が最大17％オフ！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタンブラック
99,818円
（17％オフ）
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シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタンブラック
85,310円
（15％オフ）
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44％オフも。大きくて見やすい大型ディスプレイを搭載したXiaomiのSIMフリースマホ「Redmi」が大特価で勢揃い！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック
16,547円
（31％オフ）
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シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi Note 13 Pro+ 5G 8+256GB 日本語版 2億画素カメラ 120Hz 有機EL 6.67インチ 120W 急速充電 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 オーロラパープル
44,130円
（19％オフ）
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シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 4GB+128GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック
16,566円
（44％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:｢AmazonスマイルSALE｣