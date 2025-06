【STREETFIGHTER LUKE RISING】 6月29日連載開始

小学館は、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」とコラボ。週刊コロコロコミックで吉緒もこもこ丸まさお氏によるコミカライズ「STREETFIGHTER LUKE RISING」の連載を6月29日より開始する。

6月2日にコロコロコミック公式Xアカウントで発表した。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.