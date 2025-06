¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î½ÀÆðÀ­¤ÈÊÝ¼éÀ­¤ò¹â¤á¡¢ ³«È¯´ü´Ö¤Î¹¹¤Ê¤ëÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¡ª¾ðÊóµ»½Ñ³«È¯¡¿¥¤¥Î¥ë¡¼¥ë¥º¡ÖBRMSÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥¿¡¼·ÀÌó¡×Äù·ë

情報技術開発は、イノルールズと、BRMS(Business Rule Management System)製品のディストリビューター契約を2025年6月1日に締結しました。

情報技術開発は、イノルールズと、BRMS(Business Rule Management System)製品のディストリビューター契約を2025年6月1日に締結。

これにより、2025年6月からBRMS製品の販売および導入から保守までを行うサービスの提供を本格的に開始しました。

背景と目的について

近年のシステム開発の現場では、市場の変化や多様な業務要望により、システム化の内容が複雑になっています。

変化する業務の仕様に対応できなかったり、対応に時間がかかったりするといった課題が発生しています。

tdiは、このような状況に対応し、システムインテグレーションを強化するため、イノルールズとディストリビューター契約を結びました。

BRMS製品の提供を通じて、お客様のシステム開発における柔軟性向上と開発期間短縮の実現を目指します。

イノルールズが提供するBRMS「InnoRulesとInnoProduct」は、ユーザビリティに優れています。

専門的なIT知識がない業務部門の方でも、複雑な業務のロジックを簡単に管理・変更できます。

システムロジックと業務ロジックをBRMSで分けることで、業務の変化への対応が柔軟になり、開発や保守にかかるコストの低減、開発期間の短縮が可能になります。

tdiは、これまで培ってきたシステムインテグレーションの実績と豊富な知見を活かし、お客様にさらに高品質なサービスを提供していきます。

