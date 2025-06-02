Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍøÍÑ200Ëü²óÆÍÇË¡ªOSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
OSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¼Ô¡¦±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ø¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¡×¤È¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¡×·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ëµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
OSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¼Ô¡¦±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¡×¤È¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¡×·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ëµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£
5·î30Æü¡Ö¤´¤ß¥¼¥í¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Îµë¿å²ó¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµë¿åÂÎ¸³¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¦²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Ø¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¡×¤ä¡ÖCO2¤Îºï¸º¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢µë¿å²ó¿ô200Ëü²óÆÍÇË¡ª´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡Û
2025Ç¯5·î30Æü(¤´¤ß¥¼¥í¤ÎÆü)¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ²ó¿ô¤¬¡¢³«Ëë°ÊÍè200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤ÎÎß·×µë¿å²ó¿ô¤Ï2,084,017²ó¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Îµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤È±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¡×ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ³°¤Ë·×32¥ö½êÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëµë¿å·×Â¬¤Î²Ä»ë²½¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¡¦±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Ë¤à¤±¤¿¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Î¥¥Ã¥«¥±¡¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µë¿å²ó¿ô
¡Ú¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡È»È¤¤¼Î¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê·¼È¯¡É¡Û
¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤¢¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò´ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾¯¤·¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Ç³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÄÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬¶¦ÁÏ¤Ç·¼È¯¡¦¼ÂÁ©¤·¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯6·î¤ò¡È¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×·î´Ö(´Ä¶·î´Ö)¡É¤È¤·¤Æ´Ä¶·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢6(¥í¥¹)·î8(¥Ï¥¸)Æü¤ò¡È¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¤ÎÆü¡É¤È¤·¤Æ¡È»È¤¤¼Î¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµë¿å¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¡×¤È¤·¤Æµë¿å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¡¦±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÅù¤Ç¤Îµë¿åÂÎ¸³¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¡×¤ä¡ÖCO2ºï¸º¡×¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¦²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤òÃ¯¤â¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¤Îµë¿å²ó¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿CO2ºï¸ºÎÌ¤Ï169,013kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¿È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢µë¿å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò·¼È¯¤¹¤ë³èÆ°¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ´üÁ°¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯ËâË¡ÉÓ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDESIGN WORKS ANCIENT¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥Ï¥¸¡×¶¦ÁÏ¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Úµë¿å²ó¿ô¡¦CO2ºï¸ºÎÌ¤ò²Ä»ë²½¡Û
²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µë¿å´ï¤Ë¤Ï¡Öµë¿å¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Îµë¿å²ó¿ô¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤ä±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ø¤Î¡Èµë¿å¡É¡×¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢µë¿å²ó¿ô¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤òOSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖËüÇî¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍøÍÑ200Ëü²óÆÍÇË¡ªOSG¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó appeared first on Dtimes.