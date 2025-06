レジャー施設運営の年間運用コストを大幅削減！サイバーウェーブ「VALUE KITチケット販売」

サイバーウェーブは、2025年5月19日に、テーマパークや遊園地、水族館といったレジャー施設のチケットを施設公式サイトで直接販売し、年間の運用コストを大幅削減する「VALUE KITチケット販売」システムの提供を開始しました。

サイバーウェーブは、2025年5月19日に、テーマパークや遊園地、水族館といったレジャー施設のチケットを施設公式サイトで直接販売し、年間の運用コストを大幅削減する「VALUE KITチケット販売」システムの提供を開始!

※1 詳細は下記『コスト削減シミュレーション画像』参照

【製品の特長】

1. 利用料が固定だから、年間コストを削減できる!

「VALUE KITチケット販売」の最大のメリットは、レジャー施設が負担するチケット販売の利用料を月額固定(※2)にすることで、大幅なコスト削減を可能にした点です。

利用には初期費用がかかりますが、チケット売上の増加と運用年数により削減コストが大きく変わり、コストメリットを実感いただけるはずです。

※2 クレジットカード会社への決済手数料は別途発生

2. 顧客情報が自社資産になり、すべて活用できる

既存のWebチケット販売サービスにおいては、個人情報を所有できないため、マーケティング活動が思うようにできなかったのではないでしょうか。

「VALUE KITチケット販売」では、来場者の個人情報が自社の資産になるため、再訪を促すためのクーポンやメールマガジンの発信ができ、さらなる売上向上が狙えます。

3. 北関東No.1遊園地「那須ハイランドパーク」にも導入実績のある高いセキュリティ対策

決済情報と個人情報を扱うシステムには、個人情報の管理体制やクレジットカードの決済処理など、高いセキュリティレベルが求められます。

「VALUE KITチケット販売」では、データベースの暗号化、クレジットカード・セキュリティガイドラインの準拠、ログイン画面の多要素認証などを標準装備しています。

コスト削減シミュレーション

